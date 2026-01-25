Ανακοινώσεις από ΕΣΠΕΠ και Αθλο Πατρών για τον Σάββα

«Βροχή» έρχονται οι συλλυπητήριες ανακοινώσεις από σωματεία και φορείς για να εκφράσουν την θλίψη τους για την απροσδόκητη απώλεια του Σάββα Ιορδανίδη.

Η ανακοίνωση της ΕΣΠΕΠ: «Η Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Πελοποννήσου (Ε.Σ.ΠΕ.Π.) εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την αιφνίδια και τραγική απώλεια του Σάββα Ιορδανίδη, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε το ελληνικό βόλεϊ με ήθος, συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Ο εκλιπών υπήρξε διακεκριμένος διεθνής διαιτητής και παρατηρητής διαιτησίας, με πολυετή και ουσιαστική προσφορά στο άθλημα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η παρουσία του στους αγωνιστικούς χώρους άφησε ισχυρό αποτύπωμα επαγγελματισμού, δικαιοσύνης και αγάπης για την πετοσφαίριση.

Η απώλειά του βυθίζει σε πένθος την οικογένεια του βόλεϊ και ιδιαίτερα όσους είχαν την τιμή να συνεργαστούν και να συμπορευθούν μαζί του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΠΕ.Π. εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του και εύχεται καλό παράδεισο.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή στον χώρο του ελληνικού βόλεϊ».

Η ανακοίνωση του ΓΣ Αθλου: «Ο ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ εκφράζει βαθιά θλίψη και συγκίνηση στο άκουσμα της τραγικής απώλειας του Σάββα Ιορδανίδη, ενός ανθρώπου που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στο ελληνικό βόλεϊ. Ο Σάββας υπήρξε κορυφαίος διαιτητής με διεθνές σήμα FIVB, ένας επαγγελματίας που με την ακεραιότητα, τη δικαιοσύνη και την αγάπη του για το άθλημα κέρδισε τον σεβασμό όλων. Η παρουσία του στα παρκέ, τόσο σε εγχώριους αγώνες ντέρμπι όσο και σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, ήταν πάντα συνώνυμη της αριστείας.Ακόμα και μετά το τέλος της ενεργού διαιτητικής του καριέρας, συνέχισε να προσφέρει ως παρατηρητής και κομισάριος, μεταδίδοντας τις γνώσεις και την εμπειρία του στις νεότερες γενιές. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές της των ανθρώπων του βόλεϊ που συνάντησε στην μακρά διαδρομή του».

