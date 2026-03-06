Ανακοινώσεις για τις επιδόσεις των δήμων

Μαθαίνουμε ότι σύντομα το υπουργείο Εσωτερικών θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα με τις επιδόσεις κάθε δήμου σε όλη την χώρα για το 2024.

Τα αποτελέσματα θα αφορούν το τι έχει πετύχει ο κάθε δήμος σε νευραλγικούς τομείς (καθαριότητα, πολιτική προστασία, κοινωνία, κ.ά.) της καθημερινότητας των πολιτών και θα υπάρξουν σίγουρα ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τους δήμους της Αχαϊας.

