Ανακοίνωση από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Β. Πελοποννήσου για τις αθλητικές εγκαταστάσεις

18 Φεβ. 2026 12:59
Pelop News

Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Β. Πελοποννήσου με ανακοίνωση της πήρε θέση για το ζήτημα των αθλητικών εγκαταστάσεων με αφορμή τα όσα έγιναν για το κλειστό της Παναγίας Αλεξιωτισσας και στηρίζει την προσπάθεια της δημοτικής αρχής να κρατήσει ανοιχτές τις εγκαταστάσεις μιλώντας για υποστελεχωση των υπηρεσιών.

Τις τελευταίες ημέρες έχει αναπτυχθεί έντονη συζήτηση στην κοινωνία της Πάτρας γύρω από τη λειτουργία των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων και τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Το ζήτημα δεν είναι ούτε συγκυριακό ούτε επιφανειακό• αφορά τη βιωσιμότητα του ίδιου του αθλητισμού στην πόλη και την ισότιμη πρόσβαση των δημοτών σε αυτόν.

Οι Δημοτικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις οφείλουν να λειτουργούν καθημερινά, σε διευρυμένο ωράριο 08:00–23:00, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των ερασιτεχνικών σωματείων, της νεολαίας, των ατόμων με αναπηρία και συνολικά των πολιτών. Ωστόσο, η πραγματικότητα απέχει σημαντικά από αυτή την απαίτηση. Η χρόνια υποστελέχωση του Δήμου Πατρέων, σε συνδυασμό με τη θεσμική αδυναμία προχωρήσει σε μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, έχει δημιουργήσει ασφυκτικές συνθήκες λειτουργίας.

Για να αποφευχθεί το κλείσιμο ή ο δραστικός περιορισμός της λειτουργίας των Δ.Α.Κ., η Δημοτική Αρχή έχει προχωρήσει στη συγκρότηση άμισθων επιτροπών διοίκησης, οι οποίες σε συνεργασία με τα σωματεία και με έντονο πνεύμα εθελοντισμού προσπαθούν να διατηρήσουν τις εγκαταστάσεις ανοιχτές. Τα ίδια τα σωματεία συμβάλλουν στην κάλυψη κάποιων λειτουργικών εξόδων, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη διάθεσή τους να στηρίξουν τον χώρο. Η Δημοτική Αρχή μας ενημέρωσε επίσημα ότι εξευρέθη λύση και θα προχωρήσει άμεσα προκειμένου  να δώσει μια ανάσα στα ερασιτεχνικά σωματεία. Ο εθελοντισμός δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη θεσμική ευθύνη της πολιτείας.

Το μείζον πρόβλημα είναι η ανεπαρκής και αποσπασματική χρηματοδότηση από το κεντρικό κράτος. Οι δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν «γεράσει». Πολλές εξ αυτών λειτουργούν με παλαιωμένες υποδομές, ανεπαρκή συντήρηση και αυξημένες ανάγκες ενεργειακής και στατικής αναβάθμισης. Οι απαιτήσεις ασφαλείας, προσβασιμότητας και νομιμότητας γίνονται ολοένα και αυστηρότερες – και δικαίως. Όμως χωρίς γενναίες κρατικές χρηματοδοτήσεις, οι Δήμοι αδυνατούν να ανταποκριθούν.

Η υποστελέχωση επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση. Η έλλειψη μόνιμου τεχνικού προσωπικού, φυλάκων, καθαριστών και διοικητικών υπαλλήλων δημιουργεί καθημερινά προβλήματα εύρυθμης λειτουργίας. Η διασφάλιση της ασφάλειας αθλητών και πολιτών, η σωστή συντήρηση του εξοπλισμού και η τήρηση των κανονισμών απαιτούν εξειδικευμένο και σταθερό ανθρώπινο δυναμικό – όχι περιστασιακές λύσεις.

Το πρόβλημα που βιώνει η Πάτρα δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Αντίστοιχες δυσκολίες αντιμετωπίζουν δεκάδες Δήμοι σε ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, αυτό δεν μειώνει τη σοβαρότητα της κατάστασης σε τοπικό επίπεδο. Ο αθλητισμός δεν είναι πολυτέλεια• είναι κοινωνικό αγαθό, μέσο πρόληψης, υγείας, κοινωνικής συνοχής και δημιουργικής έκφρασης της νεολαίας.

Είναι επιτακτική ανάγκη η Πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΒΠ

Δημήτριος Κ. Πεγλερίδης”.

