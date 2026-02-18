Ανακοίνωση ΕΣΚΑ-Η για το κλειστό γυμναστήριο της Αλεξιώτισσας

Η ανακοίνωση της ΕΣΚΑ-Η αναφέρει τα εξής:

“Σχετικά με τα Δημοσιεύματα – Ανακοινώσεις των τελευταίων ημερών, ως Πρόεδρος της ΕΣΚΑ-Η έχω ιδία άποψη ότι οι Δημοτικές Αθλητικές εγκαταστάσεις και ειδικότερα τα Κλειστά Γυμναστήρια Ροϊτίκων & Παναγιάς Αλεξιώτισσας, πρέπει να λειτουργούν και τις επτά (7) ημέρες την εβδομάδα.

Αυτά τα δύο Κλειστά Γυμναστήρια καλύπτουν πάνω από το 50% των αναγκών του τοπικού Αχαϊκού μπάσκετ σε αγώνες και

προπονήσεις. Αν αυτό εκλείψει για οποιοδήποτε λόγο τα πρωταθλήματα της ΕΣΚΑ-Η θα γίνονται μετ’ εμποδίων και με κίνδυνο ακόμη και να μην ολοκληρώνονται στα χρονικά περιθώρια που μας επιβάλουν οι Νόμοι και οι κανονισμοί.

Οι ακαδημίες μπάσκετ θα κλείσουν και τα παιδιά θα στραφούν σε άλλες δραστηριότητες – Που πραγματικά δεν θέλουμε – και σίγουρα κάποια σωματεία θα βάλουν λουκέτο.

Η ζημιά θα είναι ανυπολόγιστη.

Ο Δήμος Πατρέων παρέχει δωρεάν τα συγκεκριμένα γήπεδα στην ΕΣΚΑ-Η, και αυτό ρίχνει σε μεγάλο βαθμό το λειτουργικό κόστος, αλλά δεν έχει αντικειμενικά τη δυνατότητα να διαθέτει φύλακα και

τις 7 ημέρες την εβδομάδα που εμείς χρειαζόμαστε τα γήπεδα.

Ο τρόπος που έχουμε επιλέξει από κοινού για να λύσουμε το πρόβλημα αυτό είναι τις ημέρες που δεν υπάρχει φύλακας, να

βρίσκεται στο γήπεδο από την πλευρά του Δήμου ένας υπεύθυνος που ορίζει η δημοτική αρχή, ο οποίος είναι άμισθος και διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του γηπέδου και την τήρηση των κανόνων.

Σε αυτή την περίπτωση οι σύλλογοι οργανώνουν μόνοι τους τις προπονήσεις τους και η ΕΣΚΑ-Η τους αγώνες των πρωταθλημάτων της.

Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν μπορούμε να παίζουμε με το μέλλον των παιδιών και να μετατρέπουμε ελαφρά τη καρδία τα γήπεδα από πεδίο άθλησης σε πεδίο κομματικής και παραταξιακής

αντιπαράθεσης”.

