Ανακοίνωση ΕΣΚΑ-Η για το κλειστό γυμναστήριο της Αλεξιώτισσας

Η ΕΣΚΑ-Η εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία τοποθετήθηκε δημόσια για την υπόθεση με τις καταγγελίες για “μαύρη εργασία” στο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο της Παναγίας Αλεξιώτισσας.

Ανακοίνωση ΕΣΚΑ-Η για το κλειστό γυμναστήριο της Αλεξιώτισσας Η ΕΣΚΑ-Η εξέδωσε ανακοίνωση για το δημοτικό κλειστό γυμναστήριο της Παναγίας Αλεξιώτισσας
18 Φεβ. 2026 11:45
Pelop News

Η ανακοίνωση της ΕΣΚΑ-Η αναφέρει τα εξής:

“Σχετικά με τα Δημοσιεύματα – Ανακοινώσεις των τελευταίων ημερών, ως Πρόεδρος της ΕΣΚΑ-Η έχω ιδία άποψη ότι οι Δημοτικές Αθλητικές εγκαταστάσεις και ειδικότερα τα Κλειστά Γυμναστήρια Ροϊτίκων & Παναγιάς Αλεξιώτισσας, πρέπει να λειτουργούν και τις επτά (7) ημέρες την εβδομάδα.
Αυτά τα δύο Κλειστά Γυμναστήρια καλύπτουν πάνω από το 50% των αναγκών του τοπικού Αχαϊκού μπάσκετ σε αγώνες και
προπονήσεις. Αν αυτό εκλείψει για οποιοδήποτε λόγο τα πρωταθλήματα της ΕΣΚΑ-Η θα γίνονται μετ’ εμποδίων και με κίνδυνο ακόμη και να μην ολοκληρώνονται στα χρονικά περιθώρια που μας επιβάλουν οι Νόμοι και οι κανονισμοί.
Οι ακαδημίες μπάσκετ θα κλείσουν και τα παιδιά θα στραφούν σε άλλες δραστηριότητες – Που πραγματικά δεν θέλουμε – και σίγουρα κάποια σωματεία θα βάλουν λουκέτο.
Η ζημιά θα είναι ανυπολόγιστη.
Ο Δήμος Πατρέων παρέχει δωρεάν τα συγκεκριμένα γήπεδα στην ΕΣΚΑ-Η, και αυτό ρίχνει σε μεγάλο βαθμό το λειτουργικό κόστος, αλλά δεν έχει αντικειμενικά τη δυνατότητα να διαθέτει φύλακα και
τις 7 ημέρες την εβδομάδα που εμείς χρειαζόμαστε τα γήπεδα.
Ο τρόπος που έχουμε επιλέξει από κοινού για να λύσουμε το πρόβλημα αυτό είναι τις ημέρες που δεν υπάρχει φύλακας, να
βρίσκεται στο γήπεδο από την πλευρά του Δήμου ένας υπεύθυνος που ορίζει η δημοτική αρχή, ο οποίος είναι άμισθος και διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του γηπέδου και την τήρηση των κανόνων.

Σε αυτή την περίπτωση οι σύλλογοι οργανώνουν μόνοι τους τις προπονήσεις τους και η ΕΣΚΑ-Η τους αγώνες των πρωταθλημάτων της.
Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν μπορούμε να παίζουμε με το μέλλον των παιδιών και να μετατρέπουμε ελαφρά τη καρδία τα γήπεδα από πεδίο άθλησης σε πεδίο κομματικής και παραταξιακής
αντιπαράθεσης”.

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:55 Καβάλα: Στο δημοτικό συμβούλιο η δωρεάν εκταφή 150 τάφων θυμάτων Covid-19
13:51 Τα οικονομικά της ΕΕ είναι απροστάτευτα σε κρούσματα απάτης.
13:45 Αστυπάλαια: Ψαράς βούτηξε με 10 μποφόρ για να σώσει το καΐκι του ΒΙΝΤΕΟ
13:39 Σύλληψη 19χρονου στο «Ελ. Βενιζέλος» με 15,5 κιλά κάνναβης – Ερευνάται διεθνές κύκλωμα
13:33 Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ: Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για Τραμπ – Σκληροί χαρακτηρισμοί από σημαντικό ποσοστό πολιτών
13:28 Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Μια είναι η καπετάνισσα» – Αιχμές και σχόλια με ναυτικούς συμβολισμούς
13:25 «Ανθρωπόμορφες Ρωγμές+» στην Πάτρα – Εικαστική έκθεση στην Αγορά Αργύρη από 7 έως 21 Μαρτίου
13:17 Στους δρόμους οι συνταξιούχοι – Μαζική πορεία στο κέντρο της Αθήνας με αιχμή τις αυξήσεις
13:14 Ιταλία: Χιονοστιβάδα “καταπίνει” σκιερ ΒΙΝΤΕΟ
13:12 Το τελευταίο «αντίο» στην Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη – Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία στο Α΄ Νεκροταφείο
13:08 Πτώση 10% καταγράφουν τα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος
13:03 Το Πανεπιστήμιο Πατρών επιστρέφει στις παρελάσεις του Πατρινού Καρναβαλιού με το άρμα «Αρλεκίνοι»
13:00 Επενδυτής για την ΕΒΟ: Διεθνής διαγωνισμός για το ιστορικό εργοστάσιο – Τα ΕΑΣ αποφασίζουν την ανάπτυξη μονάδας κατασκευής οβίδων στο Αίγιο
13:00 Κύκλωμα κλοπών και παράνομης διακίνησης φαρμάκων εξαρθρώθηκε στην Αθήνα – Χιλιάδες χάπια και έγγραφα στα ευρήματα
12:59 Ανακοίνωση από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Β. Πελοποννήσου για τις αθλητικές εγκαταστάσεις
12:53 Συνεχίζονται τα play-offs στην Α΄ κατηγορία, ξεχωρίζει το Αχαϊκή-Κεραυνός
12:46 Χρυσοχοΐδης: Υπερπληθυσμός στις φυλακές, σχέδιο για 8 νέες – Ποιες κάμερες θα βεβαιώνουν παραβάσεις
12:41 Δήμος Πατρέων και εκπαιδευτικοί σε διάλογο για σχολεία, υποδομές και εξελίξεις στην εκπαίδευση
12:40 Κέα: Η «πύλη» των Κυκλάδων
12:35 Φωτιά σε επιχείρηση στα Διαβατά Θεσσαλονίκης – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ