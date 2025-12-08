Ανακοίνωση στήριξης στους αγρότες από τον Σύλλογο Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Ν. Αχαΐας

Τη στήριξή του στις κινητοποιήσεις των αγροτών εκφράζει με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Νομού Αχαΐας, αναφερόμενος στα αιτήματα και στους λόγους των κινητοποιήσεων.

Ανακοίνωση στήριξης στους αγρότες από τον Σύλλογο Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Ν. Αχαΐας
08 Δεκ. 2025 13:34
Pelop News

Στους αγροτικούς αγώνες που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα αναφέρεται με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Ν. Αχαΐας, εκφράζοντας τη δική του θέση για τις κινητοποιήσεις και τα αιτήματα των παραγωγών.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στη μαζική παρουσία των αγροτών στους δρόμους, με στόχο –όπως επισημαίνεται– τη διασφάλιση της παραμονής τους στις καλλιέργειες, στα βοσκοτόπια και στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, με αξιοπρεπές εισόδημα που θα επιτρέψει τη συνέχιση της παραγωγής.

Ο Σύλλογος σημειώνει ότι οι μορφές κινητοποίησης των αγροτών δεν αποτελούν, κατά την άποψή του, ακραίες ενέργειες, αλλά εκφράζουν αντίδραση απέναντι σε πολιτικές που –όπως αναφέρει– οδηγούν τον αγροτικό κόσμο στη φτωχοποίηση. Παράλληλα, γίνεται λόγος για συγκεκριμένα αιτήματα που συνδέονται με την επιβίωση των παραγωγών και τη διατήρηση χαμηλών τιμών στα προϊόντα πρώτης ανάγκης.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Ν. Αχαΐας εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τις κινητοποιήσεις και αναφέρει ότι, σύμφωνα με τη θέση του, εργαζόμενοι, επαγγελματίες και νέοι τάσσονται στο πλευρό των αγροτών.

Τέλος, στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι ενδεχόμενη δικαίωση των αγροτικών αιτημάτων, κατά την εκτίμηση του Συλλόγου, θα έχει θετικές επιπτώσεις και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνολικά οι συνταξιούχοι.

