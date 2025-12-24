Ανακοινώθηκαν τα νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία που θα λειτουργήσουν από το 2026 – Πόσα στη Δυτική Ελλάδα

Τη λίστα με τις νέες σχολικές μονάδες που εντάσσονται στο δίκτυο των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων και θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2026–2027 έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο της διεύρυνσης του θεσμού σε όλη τη χώρα.

24 Δεκ. 2025 12:48
Pelop News

Τις οκτώ νέες σχολικές μονάδες που θα ενταχθούν στο δίκτυο των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων και θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους από το σχολικό έτος 2026–2027 ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας.

Η απόφαση ελήφθη από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, έπειτα από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων (ΔΗΜ.Ω.Σ.), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Ίδρυμα Ωνάση.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι οκτώ σχολικές μονάδες που επιλέχθηκαν πληρούν τα κριτήρια για την ένταξή τους στο δίκτυο και αναμένεται να λειτουργήσουν ως πρότυπα καινοτομίας και ποιοτικής αναβάθμισης του δημόσιου σχολείου, με σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές και ανανεωμένα προγράμματα σπουδών.

Σε δήλωσή της, η υπουργός Παιδείας υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για ένα δημόσιο σχολείο που «θέτει τον πήχη ψηλά για κάθε μαθητή και μαθήτρια», διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες ανεξάρτητα από κοινωνικό ή γεωγραφικό υπόβαθρο. Όπως τόνισε, τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία δεν αποτελούν σχολεία ελίτ, αλλά λειτουργούν ως «οδοδείκτες προόδου και καινοτομίας» για ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα.

Η ίδια επισήμανε ότι μέσα από τη λειτουργία τους δοκιμάζονται νέες μέθοδοι διδασκαλίας, καινοτόμα προγράμματα και σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να αξιοποιηθούν ευρύτερα στη δημόσια εκπαίδευση. Παράλληλα, σημείωσε ότι η γεωγραφική επέκταση του θεσμού συμβάλλει στην ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής συνοχής.

Η πλήρης λίστα των οκτώ σχολικών μονάδων που εντάσσονται στο δίκτυο των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων έχει αναρτηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, σηματοδοτώντας την έναρξη της προετοιμασίας για τη λειτουργία τους από το 2026–2027.

