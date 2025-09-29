Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα της Euroleague, δείτε πότε παίζουν οι «αιώνιοι»

Η EuroLeague κάνει πρεμιέρα το διήμερο 30 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου, με τον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Ολυμπιακό να ρίχνονται στη μάχη αύριο (30/9).

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας

30/9

19:00, Dubai BC – Παρτίζαν, Novasports 2

19:00, Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα, Novasports 3

20:45, Αναντολού Εφές – Μακάμπι Τελ Αβίβ, Novasports 6

21:00, Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι Μιλάνο, Novasports Start

21:15, Παναθηναϊκός AKTOR – Μπάγερν, Novasports 4

21:30, Μπασκόνια – Ολυμπιακός, Novasports Prime

21:45, Βίρτους Μπολόνια – Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports 2

1/10

20:30, Μονακό – Ζάλγκιρις, Novasports 5

20:45, Φενέρμπαχτσε – Παρί, Novasports Prime

21:00, Βιλερμπάν – Βαλένθια, Novasports Start.

