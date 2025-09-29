Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα της Euroleague, δείτε πότε παίζουν οι «αιώνιοι»
Η EuroLeague κάνει πρεμιέρα το διήμερο 30 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου, με τον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Ολυμπιακό να ρίχνονται στη μάχη αύριο (30/9).
Το πρόγραμμα της πρεμιέρας
30/9
19:00, Dubai BC – Παρτίζαν, Novasports 2
19:00, Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα, Novasports 3
20:45, Αναντολού Εφές – Μακάμπι Τελ Αβίβ, Novasports 6
21:00, Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι Μιλάνο, Novasports Start
21:15, Παναθηναϊκός AKTOR – Μπάγερν, Novasports 4
21:30, Μπασκόνια – Ολυμπιακός, Novasports Prime
21:45, Βίρτους Μπολόνια – Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports 2
1/10
20:30, Μονακό – Ζάλγκιρις, Novasports 5
20:45, Φενέρμπαχτσε – Παρί, Novasports Prime
21:00, Βιλερμπάν – Βαλένθια, Novasports Start.
