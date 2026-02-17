Ανακοινώθηκε η σύνθεση του δικαστηρίου για την τραγωδία στα Τέμπη

Πρόεδρος στην πολύκροτη δίκη θα είναι η εφέτης Γεωργία Στεφανίδου

Ανακοινώθηκε η σύνθεση του δικαστηρίου για την τραγωδία στα Τέμπη
17 Φεβ. 2026 17:18
Pelop News

Γνωστοποιήθηκε η σύνθεση του δικαστηρίου για την δίκη της τραγωδίας στα Τέμπη.

Καιρός: Διάλλειμα των βροχών για δύο ημέρες, αγριεύει από Παρασκευή

Πρόεδρος του δικαστηρίου στην πολύκροτη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη θα είναι η εφέτης Γεωργία Στεφανίδου. Τακτικά μέλη, θα είναι οι εφέτες Δημήτριος Χριστόπουλος και Χρυσοβαλάντης Λέτσιος.

Αναπληρωματικά μέλη θα είναι: η Ιωάννα Κοσίνα (ως αναπληρωματική πρόεδρος) και η Μαρία Τσάνα.

Στην θέση της Εισαγγελέως της έδρας κληρώθηκε η Αγγελική Κουρινιώτη, με αναπληρωτή τον Φίλιππο Καρατσίδη.

Η δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας («Γαιόπολις»). Η κεντρική αίθουσα (283,75 τ.μ.) επεκτάθηκε για να φιλοξενήσει 250 νομικούς παραστάτες.

Έχουν διαμορφωθεί ειδικές αίθουσες για δημοσιογράφους, χώροι σύσκεψης για τους δικαστές και βοηθητικοί χώροι με οθόνες για την παρακολούθηση της διαδικασίας από το ακροατήριο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:56 Στο «κόκκινο» για τρίτη μέρα το Χρηματιστήριο Αθηνών – Σωρευτικές απώλειες άνω του 4%
17:48 Ιράν: Πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα – «Να σταματήσουν οι απειλές βίας»
17:40 Πάτρα: Κλειστό το Νηπιαγωγείο Δρεπάνου την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου – Για ποιον λόγο
17:36 Ερύμανθος: Ανυπολόγιστες οι ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα – Τι λέει ο Μπαρής ΦΩΤΟ
17:34 Πατρινό Καρναβάλι: Το μέτρο σύγκρισης με τις άλλες πόλεις μας συμφέρει
17:27 Παράνομη χορήγηση επιδομάτων ύψους 1,8 εκατ. ευρώ, η έκθεση για ΟΠΕΚΑ διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών
17:24 Ινδία – Γαλλία: Προχωρά η «μαμούθ» συμφωνία για 114 Rafale και νέα εξοπλιστικά 33 δισ. ευρώ
17:18 Η Lidl Ελλάς απορροφά τον ΦΠΑ στηρίζοντας έμπρακτα το Σαρακοστιανό τραπέζι
17:18 Ανακοινώθηκε η σύνθεση του δικαστηρίου για την τραγωδία στα Τέμπη
17:10 Πάτρα: Σύσκεψη φορέων στο Πανεπιστήμιο Πατρών με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου για τοπικό σχέδιο
17:07 Καιρός: Διάλλειμα των βροχών για δύο ημέρες, αγριεύει από Παρασκευή
17:02 Εκτορας Σταυρακάκης στην «Π»: «Η Ελλάδα σε σταυροδρόμι για το Διάστημα»
16:54 «Έσβησε» ο μοντέρ του MEGA Κώστας Κοσμίδης-Ευαγγελάτος: «Αισθανόμαστε ότι τον άφησαν να πεθάνει»
16:49 Αναμενομένη ήττα της ΝΕΠ από τον Ολυμπιακό
16:46 Πάτρα: Κατολίσθηση στον δρόμο Καρυάς – Παλαιού Σουλίου – Σε επιφυλακή ο Δήμος
16:42 Πάτρα: Οι ΣΦήγΚΕΣ «κατακτούν» τις Σκάλες Γεροκωστοπούλου με μια μεγάλη μουσικοχορευτική γιορτή
16:32 Απειλές Χαμενεΐ ότι το USS Abraham Lincoln μπορεί να βυθιστεί
16:22 Αναβλήθηκε για την Τετάρτη η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη, παραμένει κρατούμενος
16:11 «Είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω» – Νέα συγκλονιστική μαρτυρία για την τραγωδία στη Βιολάντα
16:00 Η συγκλονιστική ιστορία του Θρασύβουλου Καλαφατάκη: Αναγνώρισε τον παππού του στις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ