Αναλυτικός οδηγός για την επιστροφή ενοικίου, ερωτήσεις και παραδείγματα

Σύμφωνα με πληροφορίες και εκτός μεγάλου απροόπτου, η καταβολή του ποσού στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους δικαιούχους από την επιστροφή ενοικίου, αναμένεται να γίνει το δεκαήμερο από τις 10 έως τις 20/11 αλλά η ακριβής ημερομηνία θα καθοριστεί τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

-Έως 800 ευρώ + 50 ευρώ για κάθε παιδί

-Άγαμοι: Έως 20.000 ευρώ

-Έγγαμοι: Έως 28.000 ευρώ + 4.000 ευρώ ανά τέκνο

-Μονογονεϊκές οικογένειες: Έως 31.000 ευρώ + 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου

-Αξία περιουσίας: έως 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό + 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.

4 κρίσιμες ερωτήσεις που πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι της ενίσχυσης

-Είμαι δικαιούχος της επιστροφής ενοικίου. Χρειάζεται να κάνω αίτηση;

Όχι. Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει αυτόματα έως το τέλος Νοεμβρίου

-Πότε δικαιούται κάποιος ενίσχυση για φοιτητική κατοικία;

Όταν ο φοιτητής σπουδάζει σε άλλη πόλη ή μένει μακριά από το πατρικό του

-Τι γίνεται στη περίπτωση που μια οικογένεια έχει δύο παιδιά που είναι φοιτητές μένουν και σε 2 διαφορετικές πόλεις;

Οικογένεια που δεν έχει ενοίκιο κυρίας κατοικίας αλλά έχει ενοίκιο δύο φοιτητικών κατοικιών θα μπορεί να πάρει έως 1.600 ευρώ

Νοικιάζω σπίτι στην Αθήνα για να μένουμε με την οικογένειά μου και στη Θεσσαλονίκη για τον γιο μου που είναι φοιτητής. Δικαιούμαι 2 επιστροφές ενοικίου;

Ναι.

Παράδειγμα

Εισόδημα: 30.000 ευρώ

Κύρια κατοικία: Ενοίκιο 800 ευρώ

Φοιτητική κατοικία: Ενοίκιο 400

Σύνολο: 1.200 ευρώ

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την καταβολή

Για να γίνει η επιστροφή του ενοικίου, θα πρέπει:

-Να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης («Μισθωτήριο») για το ακίνητο, έως τις 15 Ιουλίου 2025.

-Να έχει δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης αυτής στη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2024 (έντυπο Ε1, Πίνακας 6). Ο αριθμός της δήλωσης μπορεί να περιληφθεί και σε εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στην οποία δεν επιβάλλονται κυρώσεις, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση τροποποίησης της μίσθωσης, αρκεί να έχει δηλωθεί ο αριθμός της τελευταίας δήλωσης μίσθωσης.

-Εάν δεν έχει δηλωθεί ο αριθμός του μισθωτηρίου στο Ε1, η ΑΑΔΕ θα διενεργήσει διασταυρωτικό έλεγχο και εφόσον από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή και την ενεργή δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ, τα στοιχεία μίσθωσης ταυτοποιούνται μέσω του δηλωθέντος αριθμού παροχής ρεύματος, η ενίσχυση θα καταβάλλεται κανονικά.

Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά (βάσει της ενεργούς δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ) και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.

