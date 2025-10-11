Αναμενόμενη ήττα για τα κορίτσια του ΝΟΠ

Αναμενόμενη ήττα γνώρισε η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία έχασε από τον ΝΟ Βουλιαγμένης με 23-7, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Waterpolo League Γυναικών, που διεξήχθη στο κολυμβητήριο του Λαιμού, το απόγευμα του Σαββάτου (11/10), πετυχαίνοντας, συγχρόνως, την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

Οι γηπεδούχες φρόντισαν από το πρώτο κιόλας οκτάλεπτο να φέρουν το παιχνίδι στα μέτρα τους και να εξασφαλίσουν διαφορά στο σκορ. Κάτι που έδωσε την δυνατότητα στην τεχνικό της ομάδας, Κική Λιόση, να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής στις παίκτριές της. Μάλιστα, οι δώδεκα από αυτές κατάφεραν να σκοράρουν, με την Δέσποινα Ανδρεάδη να πετυχαίνει τα περισσότερα γκολ (4).

Οκτάλεπτα: 8-2, 4-3, 6-1, 5-1.

