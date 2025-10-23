Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες της ΝΕΠ από τον Αλιμο

Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες της ΝΕΠ από τον Αλιμο
23 Οκτ. 2025 10:20
Pelop News

Αναμενόμενη ήττα γνώρισε η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ υη οποία έχασε εκτός έδρας από  τον Αλιμο με 15-7 για την 5η αγωνιστική της Α1 Εθνικής.

«Ήταν η καλύτερη εμφάνιση που έχουμε κάνει μέχρι τώρα», τόνισε στην KOE TV, ο προπονητής του Άλιμου ΝΑΣ BETSSON, Νίκος Δεληγιάννης μετά την νίκη 18-7 της ομάδας του εντός έδρας με αντίπαλο την ΝΕ Πατρών για την 5η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Water Polo League Women: «Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στις αθλήτριες που προσέγγισαν τόσο καλά τις προπονήσεις και τα παιχνίδια. Πρέπει να δώσουμε χρόνο συμμετοχής στις νεαρές αθλήτριες γιατί, πέρα από το ότι αποκτούν εμπειρία, βελτιώνονται συνεχώς και πρέπει να ανταμείβονται», πρόσθεσε.

Αντίθετα ο Γιώργος Τσόκας παραδέχθηκε πως «Δεν πήγε τίποτα καλά, θα το μελετήσουμε. Σίγουρα υπάρχει η νεαρή ηλικία των παικτριών, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία. Πρέπει να παλέψεις από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο για να παίξεις στο επίπεδο σου.»

Η ομάδα του Άλιμου ΝΑΣ BETSSON έλεγξε τον ρυθμό του αγώνα από την αρχή, επιβάλλοντας την κυριαρχία της τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.

Οκτάλεπτα: 6-2, 3-1, 5-1, 4-3.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:42 Που θα δείτε τις σημερινές μάχες του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ
10:37 Η απάντηση της ΕΛΑΣ σε Γεωργιάδη και «Ευαγγελισμό» για τον θάνατο 16χρονης στο Γκάζι
10:34 Γαλλία: Έγινε αναπαράσταση της ληστείας, όλα έγιναν σε 3 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα
10:30 Αντιδιαβρωτικά έργα σε Συχαινά-Γηροκομειό-Δυτ. Αχαΐα: Τον επόμενο μήνα ξεκινάει η θωράκιση
10:28 Πάτρα: Καταγγελία για βανδαλισμό των γραφείων της Νίκης
10:20 Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες της ΝΕΠ από τον Αλιμο
10:17 Αλιμος: Διασωληνωμένος 15χρονος στη ΜΕΘ, κατέρρευσε σε γυμναστήριο
10:13 Τι υποστηρίζει η μητέρα του «εγκεφάλου» για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ
10:09 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:03 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Πιτσιλής: Μέχρι τέλος 2025 θα ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στα ΚΥΔ
9:50 Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας: Η «Maria» στις 27 και 28/10
9:48 Γκάζι -Θάνατος 16χρονης: Τι αναφέρουν «Ευαγγελισμός» και 1η ΥΠΕ
9:43 Ωρα Πατρών: «Πρόταση απαλλαγής των δημοτικών τελών οικιών των φοιτητών ή μείωσης κατά 50%»
9:38 Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών από την Παρασκευή ενόψει 28ης Οκτωβρίου
9:38 ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 34 συλληφθέντες για το κύκλωμα επιδοτήσεων, ζημιά άνω των 19 εκ. ευρώ στην ΕΕ
9:31 Πάτρα: Το Σάββατο η Τελετή Απονομής Βραβείων του Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους Δυτικής Ελλάδας 2025
9:25 Πάτρα: Την Παρασκευή η παρουσία του βιβλίου του «Η ΚΑΓΚΕΛΩ» του Δημήτρη Μανιάτη
9:19 Αίγιο: Φεστιβάλ Χορωδιακές Συναναστροφές VIII «Οδός Χορωδών»
9:10 Κινητοποιήσεις για δημόσια υγεία και Οδοντωτό σήμερα στα Καλάβρυτα
9:09 Ιστορική συνάντηση Πάπα και βασιλιά Καρόλου στη Ρώμη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 23/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ