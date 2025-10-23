Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες της ΝΕΠ από τον Αλιμο

Αναμενόμενη ήττα γνώρισε η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ υη οποία έχασε εκτός έδρας από τον Αλιμο με 15-7 για την 5η αγωνιστική της Α1 Εθνικής.

«Ήταν η καλύτερη εμφάνιση που έχουμε κάνει μέχρι τώρα», τόνισε στην KOE TV, ο προπονητής του Άλιμου ΝΑΣ BETSSON, Νίκος Δεληγιάννης μετά την νίκη 18-7 της ομάδας του εντός έδρας με αντίπαλο την ΝΕ Πατρών για την 5η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Water Polo League Women: «Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στις αθλήτριες που προσέγγισαν τόσο καλά τις προπονήσεις και τα παιχνίδια. Πρέπει να δώσουμε χρόνο συμμετοχής στις νεαρές αθλήτριες γιατί, πέρα από το ότι αποκτούν εμπειρία, βελτιώνονται συνεχώς και πρέπει να ανταμείβονται», πρόσθεσε.

Αντίθετα ο Γιώργος Τσόκας παραδέχθηκε πως «Δεν πήγε τίποτα καλά, θα το μελετήσουμε. Σίγουρα υπάρχει η νεαρή ηλικία των παικτριών, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία. Πρέπει να παλέψεις από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο για να παίξεις στο επίπεδο σου.»

Η ομάδα του Άλιμου ΝΑΣ BETSSON έλεγξε τον ρυθμό του αγώνα από την αρχή, επιβάλλοντας την κυριαρχία της τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.

Οκτάλεπτα: 6-2, 3-1, 5-1, 4-3.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



