Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες του Ατρόμητου από τον Παναιτωλικό

Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες του Ατρόμητου από τον Παναιτωλικό
12 Οκτ. 2025 19:04
Pelop News

Όπως ήταν φυσικό , βαριά ήττα γνώρισε η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ατρόμητου Πατρών η οποία έχασε εντός έδρας, με 7-2 από τον ισχυρό Παναιτωλικό, για την 2η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής.

Η διαφορά δυναμικότητας ήταν μεγάλη ανάμεσα στις δυο ομάδες το σύνολο του Αγρινίου προηγήθηκε από νωρίς με 4-01 και έβαλε τις βάσεις για τη νίκη.

Τα γκολ για την πατρινή ομάδα σημείωσαν η Λαζανά, το ένα με απ΄ ευθείας φάουλ και το άλλο με πέναλτι.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ψαλτάκης): Νταβαντζή, Τζουρά (Μερτή), Παπανικολοπουλου, Μούκα, Παπακυριαζή, Μπαρλά, Χόρου (Φωτείνη), Τσάμη, Πουρνιά, Λαζανά, Συρμή (Ακαρέπη).
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:00 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Τα πόδια του δίκιου
19:50 Καιρός: Νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Πελοπόννησο – Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου
19:41 Φάρσαλα: Ακρωτηριάστηκε γυναίκα σε ατύχημα σε εκκοκκιστήριο
19:36 Η μεγάλη απόδραση της Παναχαϊκής από το Ληξούρι – Δηλώσεις
19:32 Σκέρτσος για Άγνωστο Στρατιώτη: Να το αφήσουμε έξω από την πολιτική διελκυστίνδα που δημιουργεί τεχνητούς διχασμούς
19:29 Μεγάλη νίκη για τον Προμηθέα 2014 – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο
19:24 Η ΑΣΠΕ στο Olympia Forum — Παρέμβαση της Αναστασίας Μανωλοπούλου για τη δημογραφική πολιτική και τη στήριξη της οικογένειας
19:16 Οι εμποροϋπάλληλοι της Πάτρας στην απεργία της Τρίτης – «Όχι στο αντεργατικό νομοσχέδιο»
19:06 Θεσσαλονίκη: Ταξί χτύπησε μοτοσικλέτα αστυνομικών και ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο
19:04 Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες του Ατρόμητου από τον Παναιτωλικό
18:55 Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν 22χρονο Σύρο μέρα-μεσημέρι στο κέντρο
18:44 Δείτε ποιο Ολλανδικό χωριό χρεώνει πλέον είσοδος στους Τουρίστες
18:35 Τι αποκάλυψε ο ηθοποιός Σταμάτης Φασουλής
18:27 Δράση Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης στη Στροφυλιά: πέταξαν 400 τόνους μπάζων και απορριμμάτων
18:17 ΔΥΠΑ: Πότε αρχίζουν τα μαθήματα για το voucher 750 ευρώ
18:10 Τεράστιο «διπλό» ο Παναιγιάλειος, ανατροπή η Θύελλα
18:06 Νέα κρίση στο Πακιστάν, επεισόδια και έκλεισαν τα σύνορα ΒΙΝΤΕΟ
17:57 ΗΠΑ: Τραγωδία με 4 νεκρούς σε μπαρ της Ν. Καρολίνας
17:49 Η ανήλικη στο Νοσοκομείο, ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο κρατητήριο!
17:41 Νέα επικοινωνία Ζελένσκι-Τραμπ σε δυο μέρες, τι συζήτησαν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ