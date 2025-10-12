Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες του Ατρόμητου από τον Παναιτωλικό

Όπως ήταν φυσικό , βαριά ήττα γνώρισε η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ατρόμητου Πατρών η οποία έχασε εντός έδρας, με 7-2 από τον ισχυρό Παναιτωλικό, για την 2η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής.

Η διαφορά δυναμικότητας ήταν μεγάλη ανάμεσα στις δυο ομάδες το σύνολο του Αγρινίου προηγήθηκε από νωρίς με 4-01 και έβαλε τις βάσεις για τη νίκη.

Τα γκολ για την πατρινή ομάδα σημείωσαν η Λαζανά, το ένα με απ΄ ευθείας φάουλ και το άλλο με πέναλτι.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ψαλτάκης): Νταβαντζή, Τζουρά (Μερτή), Παπανικολοπουλου, Μούκα, Παπακυριαζή, Μπαρλά, Χόρου (Φωτείνη), Τσάμη, Πουρνιά, Λαζανά, Συρμή (Ακαρέπη).

