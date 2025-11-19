Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ

Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ
19 Νοέ. 2025 21:14
Μετά την ΝΕΠ και η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ  γνώρισε σήμερα την ήττα για την 8η αγωνιστική της Α1 Εθνικής.

Ο ΝΟΠ, όπως ήταν αναμενόμενο έχασε εντός έδρας, με 16-8 από την Γλυφάδα και παραμένει στην προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Η ομάδα του Κανελλοπούλου ξεκίνησε δυνατά, προηγήθηκε με 2-1, αλλά η Γλυφάδα αντέδρασε, πήρε προβάδισμα με 3-2 και 6-4 για να προηγηθεί με 7-4 στο ημίχρονο.

Στο β΄ ημίχρονο η Αθηναϊκή ομάδα ανέβασε «στροφές» και παίζοντας καλή άμυνα κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος  και πήρε τη νίκη.

Τα 8λεπτα: 3-2, 7-4, 13-6, 16-8.

ΝΟΠ (Κανελλόπουλος): Βαβίλη, Ράντονιτς 5, Γροζοπούλου 1, Μπαλάτσα 2.

