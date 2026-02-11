Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ

Αναμενόμενη ήττα γνώρισε πριν από λίγο η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία έχασε εκτός λέρας με 19-11, από τον Εθνικό για την 14η αγωνιστική της water polo league και μπήκε με το «αριστερό» στο 2026.

Η ομάδα του Κανελλόπουλου πάλεψε στο πρώτο ημίχρονο, ηταν κοντά στο σκορ μέχρι το πρώτο 8λεπτο, όπου ήταν πίσω με 5-3, όμως στη συνέχεια η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσά στις δυο ομάδες ήταν εμφανής και το σκορ άνοιξε με την ομάδα του Πειραιά να κρατά προβάδισμα μέχρι το τέλος.

Παρολαυτά στα συν για τον ΝΟΠ είναι η πρώτη παρουσία της Κατερίνας Ζαφειράκη η οποία έπαιξε για πρώτη φορά φέτος και θα βοηθήσει στη συνέχεια του πρωταθλήματος, ενώ έπαιξαν όλες οι αθλήτριες.

Τα 8λεπτα: 5-3, 5-2, 5-3, 4-3.

ΝΟΠ (Κανελλόπουλος): Α. Ζαφειράκη, Κροτό 2, Γ. Ζαφειράκη 2, Γροζοπούλου 2, Μ. Μπαλάτσα 2, Πασσά 1, Ράντονιτς 2, Μοίραλη 1.

