Αναμενομένη ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ
25 Οκτ. 2025 18:37
Αν και μπήκε δυνατά, η  γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ έχασε εντός έδρας, με 15-7 από τον Πανιώνιο για την 5η αγωνιστική της Α1 Εθνικής και γνώρισε την 4η συνεχόμενη ήττα στο πρωτάθλημα.

Η ήττα είναι αναμενόμενη, καθώς οι δυο ομάδες έχουν διαφορετικούς στόχους  με τον Πανιώνιο να αγωνίζεται στην Ευρώπη και να είναι ομάδα που θέλει να μπει στη πρώτη τετράδα.

Στο αγωνιστικό μέρος, η ομάδα του Κανελλοπούλου ξεκίνησε δυνατά, με καλή άμυνα και σωστές επιλογές στην επίθεση προηγήθηκε με 3-2 στο πρώτο 8λεπτο.

Η συνέχεια όμως ανήκε στον Πανιώνιο, ο οποίος με πρες στην άμυνα και την Χριστοδούλου να κάνει μεγάλο ματς πετυχαίνοντας 5 γκολ, έκανε σερί 5-0 και πήρε προβάδισμα με 8-3 στο ημίχρονο.

Στο β΄ ημίχρονο δεν άλλαξε κάτι, ο Κανελλόπουλος έδωσε χρόνο συμμέτοχής σε νεαρές αθλήτριες για να πάρουν εμπειρία και αξιωσημειωτο είναι η συμμετοχή της 11χρονης Ανδριανή Αναστασίου που επάξιε στα τελευταία τρία λεπτά και πήρε το βάπτισμα του πυρός.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 0-6, 2-4, 2-3.

ΝΟΠ (Κανελλόπουλος): Βαβίλη, Πασσά 1, Λυκοθανάση 1, Ράντονιτς 2, Μ. Ζαφειράκη 1,  Μοίραλη 2.
