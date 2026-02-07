Αναμενόμενη ήττα για τον ΝΟΠ από την ισχυρή Βουλιαγμένη

Αν και πάλεψε στο πρώτα λεπτά, η ομάδα πόλο του ΝΟΠ έχασε εντός έδρας με 20-7 από την ισχυρή Βουλιαγμένη για την 13η αγωνιστική της Water Polo League και παραμένει στα χαμηλά της βαθμολογίας.

Η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δυο ομάδες δεν αφήνει πολλά περιθώρια για να γίνει ανάλυση, ωστόσο το σημαντικό είναι ότι για ένα ακόμα παιχνίδι οι «δαίμονες» πάλεψαν όσο μπορούσαν και δείχνουν αποφασισμένοι να πουλήσουν ακριβά το τομάρι τους.

Στα θετικά επίσης, είναι ότι δόθηκε χρόνο συμμέτοχής σε νεαρούς παίκτες όπως ο Διονύσης Τουντόπουλος ο οποίος σκόραρε κιόλας.

Τα 8λεπτα: 2-7, 2-3, 1-6, 2-4,

