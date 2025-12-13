Αναμενόμενη ήττα για τους άνδρες του ΝΟΠ στο φινάλε του 2025

Αναμενόμενη ήττα για τους άνδρες του ΝΟΠ στο φινάλε του 2025
13 Δεκ. 2025 20:00
Pelop News

Πάλεψε για ένα ημίχρονο η ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία όμως έχασε εντός έδρας με 21-10 από τον ισχυρό Πανιώνιο, για την 11η αγωνιστική της water polo league και «αποχαιρέτησε» το 2025 , καθώς ήταν η τελευταία αγωνιστική πριν από την διακοπή του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Λεμπέση που αγωνίστηκε χωρίς τον Κανελλόπουλο,  ήταν ανταγωνιστικός στο πρώτο 8λεπτο που βρέθηκε να χάνει με 6-4 και στο ημίχρονο με 10-5, καθώς είχε πρόβλημα στην άμυνα παρά τις σπουδαίες επεμβάσεις του Καβουσανού.

Οι “δαίμονες” είχαν πρόβλημα στην επίθεση, δεν μπορούσαν να βρουν αντίδοτο στους έμπειρους παίκτες του Πανιωνίου που διατήρησαν το προβάδισμα και έφτασαν στη νίκη με 21-10.

Ο ΝΟΠ μετά από 11 αγωνιστικές έχει απολογισμό νίκη και μια ισοπαλία με 4 βαθμούς.

Τα 8λεπτα: 4-6, 5-10, 7-13, 10-21.

