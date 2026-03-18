Αναμενομένη ήττα στη Γλυφάδα για τον «λειψό» ΝΟΠ

Αναμενομένη ήττα γνώρισε πριν από λίγο η ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία έχασε με 15-8 εκτός έδρας από τη Γλυφάδα, για την 5η αγωνιστική στον Β2 Όμιλο.

Η πατρινή ομάδα έπαιξε χωρίς τον βασικό της τερματοφύλακα, τον Καβουσανό λόγω τραυματισμού-έπαιξε ο νεαρός Ραφαήλ Κανελλόπουλος και ήταν θετικός- και με αυτή την ήττα παρέμεινε στην έβδομη θέση με 7 βαθμούς.

Στο αγωνιστικό μέρος, οι δαίμονες ήταν ανταγωνιστικοί στο πρώτο 8λεπτο, όπου ήταν 2-2, όμως στη συνέχεια η Γλυφάδα έχοντας πολύ σωστές επιλογές στην επίθεση, πήρε προβάδισμα με 7-3 με την ολοκλήρωση του ημιχρόνου.

Στο β΄ ημίχρονο δεν άλλαξε κάτι, η διαφορά έφθασε και τα εννέα γκολ (13-4 και 14-5) στο τελευταίο οκτάλεπτο.

Τα Οκτάλεπτα: 2-2, 5-1, 5-1, 3-4

ΝΟΠ (Κουνδουράκης): Ρ. Κανελλόπουλος, Μπιοκάνιν 1, Ανδρικόπουλος 2, Λαμπάτος 2, Β. Κανελλόπουλος 1, Αντίοχος 1, Παπαχριστόπουλος 1,

