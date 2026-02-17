Αναμενομένη ήττα της ΝΕΠ από τον Ολυμπιακό

Αναμενομένη ήττα της ΝΕΠ από τον Ολυμπιακό
17 Φεβ. 2026 16:49
Αναμενόμενη ήττα γνώρισε η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ η οποία έχασε εντός έδρας από τον ισχυρό Ολυμπιακό  ο οποίος συνέχισε την ασταμάτητη πορεία του στην Α1 Υδατοσφαίρισης Γυναικών, επικρατώντας με 25-7, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής.

Σε έναν αγώνα με επιθετικό προσανατολισμό, 11 παίκτριες του Ολυμπιακού βρήκαν δίχτυα, με την Σαντά να ξεχωρίζει με 6 γκολ, ακολουθούμενη από την Άντριους με 4 τέρματα. Η ομάδα των «ερυθρολεύκων» επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της, φτάνοντας σε μια άνετη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός φτάνει τους 42 βαθμούς σε 14 αγώνες, διατηρώντας με άνεση την πρώτη θέση στον βαθμολογικό πίνακα της Α1 Γυναικών. Αντίθετα, η Νέα Πατρών παραμένει σε χαμηλή βαθμολογική θέση με 6 βαθμούς, δυσκολεύοντας τη μάχη της για την παραμονή.

Οκτάλεπτα: 1-6, 1-8, 4-6, 1-5.

