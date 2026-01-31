Αναμενόμενη ήττα του Ερμή από την ΑΕΚ

Αναμενομένη ήττα γνώρισε σήμερα η λαβωμένη ομάδα βόλεϊ του Ερμή η οποία έχασε εκτός έδρας με 3-0 (25-17, 25-22, 25-22) σετ, από την ισχυρή ΑΕΚ, για την 15η αγωνιστική της Α2 Εθνικής.

Η πατρινή ομάδα έπαιξε χωρίς τους τραυματίες Δρακόπουλο και Βατυλιώτη και έτσι υπήρχαν περιορισμένες επιλογές και δεν μπορούσαν να αντισταθούν κόντρα στους εμπείρους παίκτες της Ένωσης.

Οι «μπλε» έχασαν σχετικά εύκολα το πρώτο σετ, όμως πάλεψαν το δεύτερο και το τρίτο το οποίο έχασαν στις λεπτομέρειες και έτσι ήρθε η ήττα με 3-0.

ΕΡΜΗΣ (Χριστόπουλος): Κανελλόπουλος, Χασάπης, Τσιχλιάς, Μπαϊλός, Εκμετσόγλου, Γεωργακόπουλος, λίμπερο ο Καραγιώργος (Παρδαλάκης, Κούγιας, Τραχάνης, Μπακούλιας, Σταμούλης).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



