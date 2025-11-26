Ανανεωμένο σε νέα διεύθυνση το κατάστημα ΔΕΗ στην Καλαμάτα

Στην Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως & Αντωνοπούλου, άνοιξε το νέο κατάστημα της ΔΕΗ στην Καλαμάτα, με στόχο να παρέχει μία μοναδική εμπειρία σε πελάτες και επισκέπτες. Το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Καλαμάτα έχει μοντέρνο σχεδιασμό, ενώ παράλληλα προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενέργειας, γρήγορη εξυπηρέτηση και διευρυμένο ωράριο, έχοντας τον πελάτη, τις ανάγκες και την εμπειρία του στο επίκεντρο.

Συνολικά, τα νέα, πλήρως ανασχεδιασμένα και Pop Up καταστήματα της ΔΕΗ έχουν ξεπεράσει τα 70 με τον μετασχηματισμό του δικτύου καταστημάτων σε όλη τη χώρα, να προχωρά δυναμικά. Ο αρχιτεκτονικός και λειτουργικός σχεδιασμός των νέων καταστημάτων γίνεται σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες τάσεις, με ανοιχτούς, φιλόξενους χώρους και εντυπωσιακό φωτισμό.

Τα καταστήματα ΔΕΗ στη νέα εποχή

Το καθημερινό διευρυμένο ωράριο των νέων και ανακαινισμένων καταστημάτων ΔΕΗ ισχύει Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο από τις 08:00 έως τις 15:00, και Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 8:00 έως τις 20:00, ενώ η πληρωμή λογαριασμών γίνεται, επίσης, μέσω του myΔΕΗ 24/7 και είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο. Τα ανασχεδιασμένα καταστήματα προσφέρουν στους επισκέπτες τους άμεση και εύκολη εξυπηρέτηση σε τρεις ζώνες:

Τη ζώνη γρήγορης εξυπηρέτησης,

Τη ζώνη εξυπηρέτησης από εξειδικευμένους συμβούλους ενέργειας,

Τη ζώνη ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης myΔΕΗ ServicePoint, όπου οι πελάτες μπορούν να εγγραφούν, να διαχειριστούν και να εξοφλήσουν τα προϊόντα και τους λογαριασμούς τους, αλλά και να υποβάλλουν αιτήματα και να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά ή να προγραμματίσουν το ραντεβού τους σε ημέρα και ώρα της επιλογής τους.

Υπηρεσίες και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας

Στο νέο κατάστημα στην Καλαμάτα, όπως και σε όλα τα νέα ανακαινισμένα καταστήματα ΔΕΗ, πελάτες και επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν για όλες τις λύσεις και τα προϊόντα ενέργειας που παρέχει η ΔΕΗ και να επιλέξουν αυτά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Για τους οικιακούς πελάτες που επιθυμούν σταθερότητα χωρίς απρόβλεπτες διακυμάνσεις το προϊόν ΔΕΗ myHome Enter προσφέρει εγγυημένες χρεώσεις για 12 μήνες. Το νέο προϊόν ρεύματος ΔΕΗ myHome Plan, ιδανικό για οικογένειες με παιδιά, με προνόμια και προσφορές που διευκολύνουν στον μηνιαίο οικονομικό προγραμματισμό. Tο ΔΕΗ myHome Plan προσφέρει σταθερή τιμή χρέωσης, εξασφαλίζοντας στην οικογένεια τη δυνατότητα να διατηρεί σταθερό το κόστος ενέργειας κάθε μήνα με τη βοήθεια του ΔΕΗ myEnergy Coach, του ψηφιακού συμβούλου της ΔΕΗ. Επιπλέον, εξασφαλίζει προσφορές και εκπτώσεις για αγορές, φαγητό, ψυχαγωγία και υπηρεσίες μέσω του ΔΕΗ myRewards Coupons.

