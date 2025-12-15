Ανανέωση των συμβάσεων εργαζομένων άνω των 55 ετών στο ΕΣΥ – Τι αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ

Στην ανανέωση των συμβάσεων εργαζομένων άνω των 55 ετών στις δομές Δημόσιας Υγείας προχωρά το επόμενο διάστημα το Δημόσιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ, η οποία κάνει λόγο για επαναπροσλήψεις και νέα ειδικά προγράμματα μέσω ΔΥΠΑ.

15 Δεκ. 2025 14:24
Pelop News

Στην ανανέωση όλων των συμβάσεων εργαζομένων άνω των 55 ετών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι οποίες έχουν ήδη λήξει, αναμένεται να προχωρήσει το επόμενο διάστημα το Δημόσιο, σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ).

Όπως επισημαίνει η Ομοσπονδία, οι συμβάσεις θα ανανεωθούν, με αποτέλεσμα την επαναπρόσληψη των εργαζομένων στις ίδιες δομές, κάνοντας λόγο για «μεγάλη επιτυχία» των παρεμβάσεών της. Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, εντός του 2026 αναμένεται νέα εκκίνηση των σχετικών προγραμμάτων απασχόλησης για ανέργους 55 ετών και άνω, με ένταξή τους στις δομές Δημόσιας Υγείας.

Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ακόμη ότι, με απόφαση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), συστάθηκαν δύο νέα ειδικά προγράμματα που αφορούν αποκλειστικά τη Δημόσια Υγεία. Το πρώτο προβλέπει την επαναπρόσληψη περίπου 1.300 εργαζομένων για πέμπτο και έκτο έτος απασχόλησης, μετά την ανανέωση που έχει ήδη πραγματοποιηθεί, ενώ το δεύτερο αφορά 1.500 εργαζόμενους ηλικίας 57 ετών και άνω, οι οποίοι θα επαναπροσληφθούν για τρίτο και τέταρτο έτος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΥΠΑ έχουν κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Εργασίας και αναμένεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τα συναρμόδια υπουργεία Εργασίας, Οικονομικών και Εσωτερικών.

Η ΠΟΕΔΗΝ σημειώνει επίσης ότι, πέραν της ανανέωσης των συμβάσεων του ειδικού προγράμματος των 4.000 εργαζομένων, θα συνεχίσει τις διεκδικήσεις για μισθολογική εξίσωση και αναγνώριση προϋπηρεσίας, επισημαίνοντας τα κενά που δημιουργούνται στις δομές Δημόσιας Υγείας. Τέλος, αναφέρει ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη κινητοποίηση της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου 2025, λόγω της ανανέωσης των προγραμμάτων.

