Αναπαλαίωση αντί για ανανέωση στα τοπικά

Το φαινόμενο δεν είναι τωρινό, αλλά συνεχίζεται και είναι πολύ ανησυχητικό

09 Οκτ. 2025 12:17
«Ωρέ πού πάμε ρε, πού πάμε;». Θυμάστε τη μυθική ατάκα του Βασίλη Αυλωνίτη στην ταινία «Η ωραία των Αθηνών»; Ταιριάζει γάντι στην πορεία που έχουν πάρει τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ στην περιοχή μας, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.
Αντί να αγωνίζονται στην πλειοψηφία τους νέα παιδιά, να υπάρχει μια διαρκής ανανέωση με ανάδειξη ταλέντων και με νεαρούς που θέλουν να κάνουν το παραπάνω βήμα, παρατηρούμε πως μάλλον οδηγούμαστε σε …αναπαλαίωση.
Και σε ποδόσφαιρο, αλλά και σε μπάσκετ αγωνίζονται πολλοί που έχουν πατήσει ακόμα και την τέταρτη δεκαετία της ζωής τους. Δεν είναι δική τους ευθύνη. Καλά κάνουν και παίζουν αφού το λέει η καρδιά τους, αλλά οι νέοι δεν ασχολούνται. Φεύγουν, τα παρατούν γρήγορα, έχουν άλλα ενδιαφέροντα και ο αθλητισμός μπαίνει σε δεύτερη και τρίτη μοίρα.
Το φαινόμενο δεν είναι τωρινό. Δείτε ποιοι βγαίνουν πρώτοι σκόρερς στις ομάδες, ποιοι είναι οι πολυτιμότεροι παίκτες, ποιοι έχουν τις περισσότερες συμμετοχές και θα καταλάβετε. Σοβαρό το πρόβλημα και δεν φαίνεται να υπάρχει λύση.
