Άναψαν τα αίματα σε εστιατόριο της Πάτρας για τον λογαριασμό – Παρενέβη η Αστυνομία

Επεισόδιο σημειώθηκε σε κατάστημα εστίασης στην Πάτρα, όταν ένας πελάτης εξέφρασε έντονη διαφωνία για τον λογαριασμό που του παρουσιάστηκε και αντέδρασε για το ποσό που κλήθηκε να πληρώσει. Από τη διαμαρτυρία προκλήθηκε γρήγορα ένταση στον χώρο, ενώ ακολούθησε λεκτική αντιπαράθεση με τον υπεύθυνο του καταστήματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το κλίμα οξύνθηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε κρίθηκε αναγκαία η επέμβαση της Αστυνομίας, η οποία κλήθηκε στο σημείο για να διαχειριστεί το περιστατικό και να εκτονώσει την κατάσταση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του συμβάντος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



