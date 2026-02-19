«Ανάσα» για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο: Άνοιξε η πλατφόρμα για το κούρεμα των οφειλών

Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για δανειολήπτες με οφειλές σε ελβετικό φράγκο τέθηκε σε λειτουργία.

«Ανάσα» για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο: Άνοιξε η πλατφόρμα για το κούρεμα των οφειλών
19 Φεβ. 2026 8:23
Η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για δανειολήπτες με εξυπηρετούμενες ή ρυθμισμένες οφειλές σε ελβετικό φράγκο. Η πλατφόρμα επιτρέπει την έκδοση της «Βεβαίωσης κατάταξης δανειοληπτών με εξυπηρετούμενες οφειλές σε ελβετικό φράγκο», σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 6 του ν. 5264/2025 (ΦΕΚ Α’ 239).

Η υπηρεσία απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που διατηρούν δάνεια σε ελβετικό φράγκο (CHF), τα οποία εξυπηρετούνται κανονικά ή έχουν ρυθμιστεί και συνεχίζουν να εξυπηρετούνται. Στόχος είναι η μετατροπή των οφειλών σε ευρώ με ευνοϊκούς όρους, βάσει εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Η Βεβαίωση κατατάσσει τον δανειολήπτη σε μία από τις τρεις κατηγορίες, με αντίστοιχους όρους μετατροπής:

  • Κατηγορία 1: 50% βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία EUR/CHF και σταθερό επιτόκιο 2,3% (πλέον εισφοράς ν. 128/1975) για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια.
  • Κατηγορία 2: 30% βελτιωμένη ισοτιμία και σταθερό επιτόκιο 2,5% (πλέον εισφοράς).
  • Κατηγορία 3: 20% βελτιωμένη ισοτιμία και σταθερό επιτόκιο 2,7% (πλέον εισφοράς).

Δανειολήπτες που δεν πληρούν κριτήρια για τις τρεις κατηγορίες εντάσσονται αυτόματα στην Κατηγορία 4, με 15% βελτιωμένη ισοτιμία και σταθερό επιτόκιο 2,9% (πλέον εισφοράς), χωρίς να απαιτείται έκδοση Βεβαίωσης.

Κύρια οφέλη της ρύθμισης:

  • Ευνοϊκότερη ισοτιμία μετατροπής και μείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου.
  • Σταθερή μηνιαία δόση για όλη την εναπομένουσα διάρκεια.
  • Προστασία από μελλοντικές συναλλαγματικές διακυμάνσεις και αυξήσεις επιτοκίων.
  • Δυνατότητα επέκτασης διάρκειας αποπληρωμής έως 5 έτη.

Ειδική πρόβλεψη για ΑμεΑ: Δανειολήπτες με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εντάσσονται αυτοδίκαια στην Κατηγορία 1 (50% βελτίωση ισοτιμίας, επιτόκιο 2,3%), χωρίς έλεγχο εισοδηματικών/περιουσιακών κριτηρίων. Η ρύθμιση ισχύει για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

Διαδικασία αίτησης: Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr με κωδικούς Taxisnet. Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 19 Αυγούστου 2026.

Σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/bebaiose-katataxes-daneiolepton-me-exuperetoumenes-opheiles-se-elbetiko-phragko

Μετά την έκδοση της Βεβαίωσης, ο δανειολήπτης την προσκομίζει στον πιστωτή και υποβάλλει αίτημα μετατροπής του δανείου.

Υπηρεσία υποστήριξης: Διατίθεται η νέα υπηρεσία myEGDIXlive για τεχνική βοήθεια και ενημέρωση (ραντεβού μέσω myEGDIXlive.gov.gr ή τηλ. 213 212 5730). Αναλυτικός οδηγός FAQ είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα www.keyd.gov.gr.

