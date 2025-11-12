Ανάσα με 70.000 ευρώ για τη Δυτική Αχαΐα – Εγκρίθηκε το οικονομικό βοήθημα για τους πληγέντες

Ηταν ένα πρώτο μικρό, αλλά σημαντικό βήμα, αν κι απομένουν ακόμη κι άλλα πολλά μέχρι να υπάρξει ολική ανακούφιση στους πληγέντες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας από την καταστροφική πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου.

Με αυτόν τον τρόπο υποδέχθηκε χθες η δημοτική αρχή του εν λόγω Δήμου την έγκριση από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ποσού 69.998 ευρώ, το οποίο χορηγείται ως οικονομικό βοήθημα για την κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών, καθώς και για την υλοποίηση απλών επισκευαστικών εργασιών ή αντικατάσταση οικοσκευής στους πληγέντες από τις φωτιές του περασμένου Αυγούστου.

Στη δημοτική αρχή της Δυτικής Αχαΐας γίνεται λόγος για «μια πρώτη νίκη», καθώς επίσης και για τις «αλλεπάλληλες καθοριστικές παρεμβάσεις και πιέσεις του δημάρχου Γρηγόρη Αλεξόπουλου προς τα αρμόδια υπουργεία και την κυβέρνηση συνολικά». Οπως αναφέρεται από τα επίσημα χείλη: «Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας παραμένει σταθερά στο πλευρό των δημοτών που επλήγησαν διεκδικώντας την άμεση υλοποίηση των έργων αποκατάστασης και θωράκισης της περιοχής».

Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει, η πίστωση των χρημάτων στους λογαριασμούς των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί εντός των προσεχών ημερών. «Η τοπική κοινωνία μέχρι σήμερα έχει επιδείξει ψυχραιμία, κατανόηση, συνεργασία και υπευθυνότητα», ανέφεραν στελέχη της δημοτικής αρχής, αποδίδοντας τα εύσημα και στους πολίτες για την υπομονή τους.

Θυμίζουμε ότι πριν από μερικά 24ωρα, ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος είχε αποστείλει επιστολή προς τον αρμόδιο υπουργό Κώστα Κατσαφάδο, μεταφέροντας την «έντονη ανησυχία κι αγανάκτηση της τοπικής κοινωνίας» για «την αναίτια και συνεχιζόμενη καθυστέρηση στήριξης της πυρόπληκτης περιοχής, μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου».

Ποιες είναι, όμως, οι προτεραιότητες στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας μετά τη χθεσινή θετική εξέλιξη;

– Τα έργα αποκατάστασης των κατεστραμμένων υποδομών του Δήμου.

– Τα έργα αποκατάστασης στις πυρόπληκτες περιοχές.

– Τα έργα αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής θωράκισης της περιοχής, καθώς ο χειμώνας είναι ήδη προ των πυλών και ήδη η Δυτική Ελλάδα πλήττεται από έντονες βροχοπτώσεις.

Ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς, όμως έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα.

