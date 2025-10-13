Ανάσα ρευστότητας για τη Θεσσαλία: Νέο Ταμείο Μικροδανείων έως 25.000 ευρώ για πληγείσες επιχειρήσεις

Ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο ενεργοποιείται για τις μικρές επιχειρήσεις της Θεσσαλίας που υπέστησαν ζημιές από φυσικές καταστροφές. Το «Ταμείο Μικροδανείων Ανάκαμψης» του ΕΣΠΑ, με συνολικό προϋπολογισμό 10 εκατ. ευρώ, θα προσφέρει κεφάλαια έως 25.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.

13 Οκτ. 2025 11:07
Pelop News

Στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 εντάσσεται η πράξη «Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ) – Ταμείο Μικροδανείων Ανάκαμψης από φυσικές καταστροφές», με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Το νέο Ταμείο, που θα λειτουργεί μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, έχει συνολικό προϋπολογισμό 10 εκατομμυρίων ευρώ και αναμένεται να δημιουργήσει χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 12 εκατ. ευρώ.

Στόχος του είναι να διευκολύνει την πρόσβαση περίπου 480 μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας –οι οποίες επλήγησαν από φυσικές καταστροφές– σε κεφάλαια έως 25.000 ευρώ, προκειμένου να στηριχθεί η ανάκαμψη και η συνέχιση της δραστηριότητάς τους.

Τα δάνεια θα απευθύνονται σε επιχειρήσεις που λειτουργούν τουλάχιστον έναν χρόνο και διαθέτουν έδρα ή υποκατάστημα κύριας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας εντός της Θεσσαλίας.

Το Ταμείο θα καλύπτει άτοκα το 75% της χρηματοδότησης, ενώ το υπόλοιπο 25% θα παρέχεται από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Δεν θα απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις για τη χορήγηση των δανείων, ενώ θα παρέχεται και υποστήριξη μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών, mentoring και επιχειρηματικής καθοδήγησης.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027».
