Αναστασίου στον Peloponnisos FM: «Στόχος των γυναικών του ΝΟΠ η παραμονή»

Στην εκπομπή «Εντός – Εκτός Έδρας» του Peloponnisos FM 103,9, μίλησε ο Θανάσης Αναστασίου, υπεύθυνος της γυναικείας ομάδας πόλο του ΝΟΠ, ο οποίος αναφέρθηκε στην τρέχουσα αγωνιστική κατάσταση, τους στόχους και τις υποδομές του τμήματος:

«Πρωταρχικός μας στόχος είναι η παραμονή στην Α1 κατηγορία και δημιουργία στέρεων βάσεων για τα μικρά κορίτσια που θα στελεχώσουν την ομάδα στο μέλλον» ανέφερε ο έμπειρος παράγοντας

Ακούστε αναλυτικά:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



