Αναστασίου στον Peloponnisos FM: «Στόχος των γυναικών του ΝΟΠ η παραμονή»

18 Δεκ. 2025 20:58
Pelop News

Στην εκπομπή «Εντός – Εκτός Έδρας» του Peloponnisos FM 103,9,  μίλησε ο Θανάσης Αναστασίου, υπεύθυνος της γυναικείας ομάδας πόλο του ΝΟΠ, ο οποίος αναφέρθηκε στην τρέχουσα αγωνιστική κατάσταση, τους στόχους και τις υποδομές του τμήματος:

«Πρωταρχικός μας στόχος είναι η παραμονή στην Α1 κατηγορία και δημιουργία στέρεων βάσεων για τα μικρά κορίτσια που θα στελεχώσουν την ομάδα στο μέλλον» ανέφερε ο έμπειρος παράγοντας

Ακούστε αναλυτικά:

