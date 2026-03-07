Αναστάτωση σε δρομολόγιο Κυλλήνη–Ζάκυνθος λόγω βλάβης σε πλοίο – Αγωνία για 140 επιβάτες του «Mare di Levante»

Μηχανική βλάβη σημειώθηκε στο επιβατηγό–οχηματαγωγό πλοίο «Mare di Levante» ενώ εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από την Κυλλήνη προς τη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο πλοίο επιβαίνουν συνολικά 140 επιβάτες, καθώς και 30 επιβατικά Ι.Χ., 32 φορτηγά και δύο δίκυκλα, ενώ στο πλήρωμα βρίσκονται 48 άτομα.

Συνεχίζει κανονικά προς το λιμάνι

Παρά τη μηχανική βλάβη που παρουσιάστηκε, το πλοίο συνεχίζει κανονικά τον πλου του προς το λιμάνι της Ζακύνθου και μέχρι στιγμής δεν έχει ζητηθεί συνδρομή από άλλες δυνάμεις.

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή είναι καλές, γεγονός που επιτρέπει την ασφαλή συνέχιση της πορείας του πλοίου προς τον προορισμό του.

