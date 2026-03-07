Αναστάτωση σε δρομολόγιο Κυλλήνη–Ζάκυνθος λόγω βλάβης σε πλοίο – Αγωνία για 140 επιβάτες του «Mare di Levante»

Μηχανική βλάβη παρουσιάστηκε στο επιβατηγό–οχηματαγωγό «Mare di Levante» κατά τη διάρκεια του δρομολογίου από την Κυλλήνη προς τη Ζάκυνθο. Παρά το περιστατικό, το πλοίο συνεχίζει κανονικά την πορεία του προς το λιμάνι του νησιού.

Αναστάτωση σε δρομολόγιο Κυλλήνη–Ζάκυνθος λόγω βλάβης σε πλοίο - Αγωνία για 140 επιβάτες του «Mare di Levante»
07 Μαρ. 2026 11:07
Pelop News

Μηχανική βλάβη σημειώθηκε στο επιβατηγό–οχηματαγωγό πλοίο «Mare di Levante» ενώ εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από την Κυλλήνη προς τη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο πλοίο επιβαίνουν συνολικά 140 επιβάτες, καθώς και 30 επιβατικά Ι.Χ., 32 φορτηγά και δύο δίκυκλα, ενώ στο πλήρωμα βρίσκονται 48 άτομα.

Συνεχίζει κανονικά προς το λιμάνι
Παρά τη μηχανική βλάβη που παρουσιάστηκε, το πλοίο συνεχίζει κανονικά τον πλου του προς το λιμάνι της Ζακύνθου και μέχρι στιγμής δεν έχει ζητηθεί συνδρομή από άλλες δυνάμεις.

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή είναι καλές, γεγονός που επιτρέπει την ασφαλή συνέχιση της πορείας του πλοίου προς τον προορισμό του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00 Άγρια συμπλοκή σε πλοίο προς την Κω – Τραυματίστηκαν αστυνομικοί και κρατούμενοι
12:56 Λευτέρης Πετρούνιας: Στο βάθρο ξανά στο Μπακού – Αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο
12:48 Ιωάννα Τούνη: Το νέο βίντεο στο TikTok και τα «καρφιά» για πρώην σχέση
12:36 Επίδομα Παιδιού Α21: Μέχρι τις 11 Μαρτίου οι αιτήσεις – Πώς θα το λάβουν οι δικαιούχοι
12:24 Μυστήριο στην Κόρινθο: Σορός νεαρού άνδρα βρέθηκε να επιπλέει στη θάλασσα
12:12 Εργατικό ατύχημα στο Ηράκλειο: 65χρονος έπεσε από σκαλωσιά
12:00 Ναρκωτικά «Made in USA» στην Πάτρα: Τα φίλτρα νερού ήταν… χασίς
11:48 Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης
11:48 «Το Αγρίμι»: Η Δήμητρα Παπαδήμα στον ρόλο της Μαρίκας Κοτοπούλη για δύο παραστάσεις στο θέατρο act
11:36 ΗΠΑ: Σφοδρή επίθεση Ομπάμα στον Τραμπ στην κηδεία του Τζέσε Τζάκσον – «Οι δημοκρατικοί θεσμοί δέχονται καθημερινές επιθέσεις»
11:24 Κικίλιας: Προτεραιότητα ο επαναπατρισμός Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή – «90 ναυτικοί και δεκάδες ελληνόκτητα πλοία στην περιοχή»
11:20 Ο ΝΟΠ δύσκολη έξοδο με τον Υδραικό
11:12 Κρήτη: Νέες διασώσεις μεταναστών νότια του νησιού – Πάνω από 190 άτομα εντοπίστηκαν σε λέμβους
11:11 Πένθος στο Αίγιο για την απώλεια της μαθηματικού Βίκυς Φαραζούλη, έφυγε σε ηλικία 59 ετών
11:07 Αναστάτωση σε δρομολόγιο Κυλλήνη–Ζάκυνθος λόγω βλάβης σε πλοίο – Αγωνία για 140 επιβάτες του «Mare di Levante»
11:00 Ευλογιά αιγοπροβάτων: Αυστηροί έλεγχοι στις μετακινήσεις ζώων ενόψει Πάσχα – Χιλιάδες έλεγχοι και δεκάδες συλλήψεις
10:48 Θεσσαλονίκη: Πέταξαν επτά μολότοφ σε προαύλιο σχολείου στην Ευκαρπία BINTEO
10:36 Πάτρα: Εκδήλωση για την έμφυλη βία και τη γυναικοκτονία στο Λύκειον των Ελληνίδων
10:24 Δυόμισι χρόνια χωρίς απαντήσεις: Στο αρχείο η εξαφάνιση του «ρεμπέτη της Αριστοτέλους»
10:12 Τρίπολη: Νεκρή αστυνομικός μέσα στο σπίτι της μετά από πυροβολισμό – Εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτοκτονίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07-08/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ