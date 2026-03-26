Αναστάτωση στην Πάτρα από καπνούς σε διαμέρισμα – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε το πρωί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για περιστατικό σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδός Μαιζώνος, στο ύψος μεταξύ των οδών Γενναδίου και Κοραή, στην Πάτρα.

Η κινητοποίηση προκλήθηκε ύστερα από τηλεφώνημα κατοίκου της περιοχής, η οποία αντιλήφθηκε καπνούς να βγαίνουν από την πολυκατοικία και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες πραγματοποίησαν έλεγχο στο κτίριο, αναζητώντας πιθανή εστία φωτιάς. Ωστόσο, παρά την αρχική ανησυχία, δεν εντοπίστηκε ενεργό μέτωπο πυρκαγιάς.

Πιθανό βραχυκύκλωμα πίσω από τους καπνούς

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι καπνοί ενδέχεται να προκλήθηκαν από κάποιο βραχυκύκλωμα, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω επέκταση ή σοβαρός κίνδυνος για τους ενοίκους.

Για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.

Η κατάσταση τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, ενώ η ηρεμία επέστρεψε στη γειτονιά, χωρίς να καταγραφούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

