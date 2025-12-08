Αναστάτωση στον Παναιγιάλειο χωρίς λόγο

Θέμα από το πουθενά προέκυψε στον Παναιγιάλειο λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι με τον Πύργο. Ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος ανακοίνωσε με ανάρτησή του την παραίτησή του από την προεδρία του συλλόγου με τη διοίκηση να απαντάει πως η παραίτησή του είχε γίνει αποδεκτή από τις προηγούμενες ημέρες και πως ήδη έχει προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του ΔΣ.

«Ο κ. Γεωργακόπουλος είχε υποβάλει την παραίτησή του πολύ νωρίτερα, η οποία και έγινε άμεσα αποδεκτή, καθώς αφορούσε διαφορετική φιλοσοφία και αντίληψη ως προς τον τρόπο λειτουργίας και τις προτεραιότητες του Παναιγιαλείου.

Η διοίκηση προχώρησε εγκαίρως στη σχετική αναδιάρθρωση, ώστε η ομάδα να συνεχίσει απρόσκοπτα την πορεία της. Γι’ αυτό και προκαλεί πραγματικά απορία η επιλογή να δημοσιοποιηθεί η παραίτηση τώρα, παραμονές ενός τόσο κρίσιμου αγώνα για τον παναγιειαλείο. Πρόκειται για μία επιλογή χωρίς λογική, που δεν εξυπηρετεί ούτε την ομάδα ούτε το κλίμα συσπείρωσης που απαιτούν οι στιγμές.

Η διοίκηση του Παναιγιαλείου συνεχίζει ενωμένη την προσπάθειά της, βάζοντας πάνω από όλα το καλό της ομάδας. Διοίκηση, παίκτες και φίλαθλοι προχωράμε μαζί, με κοινό στόχο και κοινή κατεύθυνση. Ο Παναιγιάλειος πάνω από όλα», αναφέρει η ανακοίνωση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, πράγματι υπήρχαν διαφορές μεταξύ Γεωργακόπουλου και των ανθρώπων που συνεισφέρουν οικονομικά στην ομάδα.

Λίγο αργότερα, ο Γεωργακόπουλος με νέα δήλωσή του, τόνισε πως η παραίτησή του έχει να κάνει με επαγγελματικούς λόγους και πως συνεχίζει κανονικά στο ΔΣ.

