Αναστάτωση στον Νέο Κόσμο: Ισχυρή έκρηξη σε διαμέρισμα

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε κουζίνα διαμερίσματος στον Νέο Κόσμο.

Αναστάτωση στον Νέο Κόσμο: Ισχυρή έκρηξη σε διαμέρισμα
07 Νοέ. 2025 7:58
Pelop News

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο το βράδυ της Πέμπτης σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στον Νέο Κόσμο προκαλώντας αναστάτωση την γύρω περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη προήλθε από τον χώρο της κουζίνας σε διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, με αποτέλεσμα να σπάσουν τα τζάμια και να εκτοξευθούν θραύσματα σε μεγάλη απόσταση, φτάνοντας έως και το απέναντι κτίριο.

Δείτε επίσης: Σοβαρό εργατικό ατύχημα στα Κουνελαίικα Αχαΐας: Ηλεκτροπληξία εργάτη σε σιδηροκατασκευή

Από το περιστατικό προκλήθηκε μικρής έκτασης πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε άμεσα από δυνάμεις της Πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο. Παρά τη σφοδρότητα της έκρηξης, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στο διαμέρισμα βρισκόταν μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία είναι καλά στην υγεία της.

Η περιοχή αποκλείστηκε προσωρινά από την Ελληνική Αστυνομία για λόγους ασφαλείας. Τα αίτια της έκρηξης διερευνώνται.
