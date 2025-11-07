Αναστάτωση στον Νέο Κόσμο: Ισχυρή έκρηξη σε διαμέρισμα

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο το βράδυ της Πέμπτης σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στον Νέο Κόσμο προκαλώντας αναστάτωση την γύρω περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη προήλθε από τον χώρο της κουζίνας σε διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, με αποτέλεσμα να σπάσουν τα τζάμια και να εκτοξευθούν θραύσματα σε μεγάλη απόσταση, φτάνοντας έως και το απέναντι κτίριο.

Από το περιστατικό προκλήθηκε μικρής έκτασης πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε άμεσα από δυνάμεις της Πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο. Παρά τη σφοδρότητα της έκρηξης, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στο διαμέρισμα βρισκόταν μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία είναι καλά στην υγεία της.

Η περιοχή αποκλείστηκε προσωρινά από την Ελληνική Αστυνομία για λόγους ασφαλείας. Τα αίτια της έκρηξης διερευνώνται.

