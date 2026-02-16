Αναστολή μεταφοράς μαθητών σήμερα στην Ηλεία

Ανεστάλη η μεταφορά μαθητών στον Δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Αναστολή μεταφοράς μαθητών σήμερα στην Ηλεία
16 Φεβ. 2026 8:36
Το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, σε επείγουσα ανακοίνωσή του αναφέρει πως εξαιτίας των εκτεταμένων πλημμυρών από την υπερχείλιση του Αλφειού ποταμού, την Δευτέρα 16/2/2026 στις Δημοτικές Κοινότητες Καλυβακίων, Φρίξας, Σκιλλουντίας, Πλουτοχωρίου και Τρυπητής, δεν θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς τις σχολικές μονάδες.

Η αναστολή της μεταφοράς των μαθητών κρίθηκε αναγκαία καθώς το οδικό δίκτυο κρίνεται επικίνδυνο για τη διέλευση οχημάτων, αλλά και των πολλαπλών κατολισθήσεων και της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, από τις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν το Δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων.

Αναστολή μεταφοράς μαθητών σήμερα στην Ηλεία

Εξάλλου λόγω των πολλαπλών προβλημάτων που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στο οδικό δίκτυο του Δήμου, κλειστός παραμένει ο δρόμος προς Καλυβάκια, ο παραποτάμιος οδικός άξονας, το οδικό τμήμα Κρέστενα-Σκιλλουντία-Φρίξα, ο δρόμος προς την Τρυπητή από παραποτάμιο Αλφειού και Πλατιάνα, καθώς επίσης και η ΕΟ Επικούριος-Ανδρίτσαινα-Θεισόα, λόγω της καθίζησης που έχει υποστεί ο δρόμος στο ύψος της ΔΚ Θεισόας.

