«Εμφύλιος» στην Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαϊας του ΠΑΣΟΚ: Αναταράξεις λίγο πριν το Συνέδριο

Γιατί κατηγορούν τον Ν. Μοίραλη και τι απαντάει ο συντονιστής γραμματέας. Νίκος Ανδρουλάκης και Κώστας Σκανδαλίδης θα επιληφθούν της υπόθεσης της Αχαϊας, με στόχο να πέσουν οι τόνοι

11 Φεβ. 2026 20:00
Pelop News

Μία μόλις μέρα μετά την ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ της νεοσύστατης Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης, υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη, με στόχο το καθολικό άνοιγμα του Κινήματος και τον περιορισμό της εσωστρέφειας, στο ΠΑΣΟΚ Αχαΐας ξέσπασε μίνι εμφύλιος.
Νίκος Ανδρουλάκης και Κώστας Σκανδαλίδης θα επιληφθούν της υπόθεσης της Αχαϊας, με στόχο να πέσουν οι τόνοι

Εφτά μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του Κινήματος έστειλαν επιστολή διαμαρτυρίας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, κατηγορώντας και «αδειάζοντας» τον γραμματέα της ΝΕ και ήδη ορισθέντα από τη «Χαριλάου Τρικούπη» ως Συντονιστή Αχαΐας της Νομαρχιακής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, Νίκο Μοίραλη (χωρίς καν, μάλιστα, ν’ αναφέρουν τ’ όνομά του), επειδή κατ’ αυτούς διόρισε με δικά του κριτήρια τη σύνθεση της νέας Γραμματείας Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου.

Ουσιαστικά, καταλογίζουν στον Ν. Μοίραλη ότι επέλεξε τα μέλη της Γραμματείας με καθαρά προσωπικά κριτήρια, βάζοντας μέσα τους «δικούς του» από τη ΝΕ Αχαΐας, και αφήνοντας έξω τους «μη δικούς του».

Γιάννης Βαρδακαστάνης

Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, γραμματέας της Κ.Ο.Ε.Σ. θ’ αναλάβει να λύσει το θέμα…

Στις Ολομέλειες των κατά τόπους Νομαρχιακών Οργανωτικών Επιτροπών Συνεδρίου συμμετέχουν αυτοδίκαια ο γραμματέας και τα μέλη των νομαρχιακών επιτροπών, οι συντονιστές των τοπικών οργανώσεων, τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, οι υποψήφιοι βουλευτές, τα αυτοδιοικητικά στελέχη και εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ σε φορείς και θεσμικά όργανα της κάθε περιοχής.

Οι αντίστοιχες Γραμματείες, όμως, των οργανωτικών επιτροπών Συνεδρίου, οι οποίες θα αναλάβουν όλη τη δουλειά, θα έχουν διαφορετική σύνθεση, η οποία θ’ ανακοινωθεί από τα κεντρικά του ΠΑΣΟΚ, με τη σύμφωνη γνώμη, πάντως, των κατά τόπους συντονιστών.

Στην επίμαχη επιστολή, που υπογράφουν τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας, Εφη Βόγλη, Θανάσης Γιανναδάκης, Ηλίας Ζάκας, Παναγιώτης Μαρινόπουλος, Γεωργία Μητρογιάννη, Κώστας Πετρόπουλος, Γιώργος Παρασκευόπουλος, καθώς και τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Αριστείδης Γκατζόγιας και Αντωνία Παπαλεξάτου, ενημερώνουν τον κ. Ανδρουλάκη για τις «πρωτοβουλίες» Μοίραλη και του ζητούν να παρέμβει και να τον επαναφέρει στην τάξη, ενώ παράλληλα επιχειρούν να λαβώσουν την εικόνα του, αναφέροντας ότι η Νομαρχιακή Επιτροπή έχει να συνεδριάσει πάνω από έναν χρόνο και ο γραμματέας δεν τους υπολογίζει ποτέ και για τίποτα.

Ο Νίκος Μοίραλης

Ο Νίκος Μοίραλης, όταν η «Π» ζήτησε το σχόλιό του για τα όσα τον κατηγορούν, απάντησε: «Είμαστε μια οικογένεια και έτσι λειτουργούμε. Μοναδικό ζητούμενο, ενόψει του Συνεδρίου μας, η συσπείρωση, η ενότητα, η ομόνοια. Δεν έγινε καμία συγκρότηση Γραμματείας. Εγινε μία άτυπη συνάντηση μελών και στελεχών για να συζητήσουμε για τη συγκρότηση Γραμματείας ενόψει Συνεδρίου. Κάποιο απ’ τα παριστάμενα μέλη ενημέρωσε προφανώς λανθασμένα και γι’ αυτό πήρε έκταση ένα θέμα εκ του μη όντος. Τα μέλη της Γραμματείας θα τα ανακοινώσει η Χαριλάου Τρικούπη, όχι εγώ».

Ο Θανάσης Γιανναδάκης

Ο Θανάσης Γιανναδάκης, μιλώντας στον Peloponnisos FM 103,9, έκανε λόγο για «θεσμική εκτροπή του κ. Μοίραλη και αυθαίρετη συγκρότηση οργάνων ενόψει του Συνεδρίου», τονίζοντας ότι η «ενότητα και η διεύρυνση του κόμματος προϋποθέτουν σεβασμό στις εσωτερικές διαδικασίες».

Στην επιστολή τους οι διαμαρτυρόμενοι-καταγγέλλοντες αναφέρουν πως «ο ορισμένος συντονιστής της Νομαρχιακής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, χωρίς καν να έχει οριστεί η Ολομέλεια της Επιτροπής, συγκάλεσε ”Γραμματεία” της οποίας τα μέλη δεν έχουν ανακοινωθεί πουθενά από το κόμμα, και από την οποία έχουν αποκλειστεί τα μισά εκλεγμένα μέλη της Νομαρχιακής και μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής».

Ο αχαιός αναπληρωτής γραμματέας του Τομέα Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ Γ. Καρβουνιάρης παραδέχθηκε ότι «χθες (προχθές) πραγματοποιήθηκε μια συνεδρίαση Γραμματείας, η οποία θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω, λόγω του περιορισμένου χρόνου μέχρι την κοπή της πίτας τη Δευτέρα».

 

