«Εμφύλιος» στην Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαϊας του ΠΑΣΟΚ: Αναταράξεις λίγο πριν το Συνέδριο

Εφτά μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του Κινήματος έστειλαν επιστολή διαμαρτυρίας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, κατηγορώντας και «αδειάζοντας» τον γραμματέα της ΝΕ και ήδη ορισθέντα από τη «Χαριλάου Τρικούπη» ως Συντονιστή Αχαΐας της Νομαρχιακής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, Νίκο Μοίραλη (χωρίς καν, μάλιστα, ν’ αναφέρουν τ’ όνομά του), επειδή κατ’ αυτούς διόρισε με δικά του κριτήρια τη σύνθεση της νέας Γραμματείας Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου.

Ουσιαστικά, καταλογίζουν στον Ν. Μοίραλη ότι επέλεξε τα μέλη της Γραμματείας με καθαρά προσωπικά κριτήρια, βάζοντας μέσα τους «δικούς του» από τη ΝΕ Αχαΐας, και αφήνοντας έξω τους «μη δικούς του».