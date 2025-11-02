Aνατριχιαστική ανάρτηση της χήρας Καραϊβάζ μετά τη δολοφονία Λάλα

Με αφορμή την εν ψυχρώ εκτέλεση του Γιάννη Λάλα, που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ τον Απρίλιο του 2021 -αλλά αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών- η χήρα του δημοσιογράφου, Στάθα Καραϊβάζ – Αλεξανδροπούλου έκανε μια ανάρτηση.

«Μ’ έπιασε μια τρεμούλα, μου κόπηκαν τα πόδια, είναι σαν να ξαναζώ τη δολοφονία του Γιώργου», γράφει χαρακτηριστικά η Στάθα Καραϊβάζ σχετικά με τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα το βράδυ του Σαββάτου (1/11).

«Ο θάνατος πονά, τόσο πολύ που ξεσκίζει τα σωθικά. Πριν μια ώρα έμαθα ότι σκότωσαν τον φερόμενο ως δολοφόνο του Γιώργου μου, του Γιωργούκου μου, προσπαθώ να καταλάβω το πως νιώθω, μ’ έπιασε μια τρεμούλα μου κόπηκαν τα πόδια είναι σαν να ξαναζώ τη δολοφονία του Γιώργου μου, όλα γυρνούν στο κεφάλι μου, σαν να ξαναζώ την παραζάλη εκείνου του μεσημεριού που ακροβατούσα ανάμεσα στο χάος και στη απέραντη θλίψη.

Εγώ θα πω: εάν ήταν αυτός που πήρε τη ζωή του Γιώργου μου, ας τον συγχωρήσει ο Θεός. Αλοίμονο, ο Γιώργος μου δεν γυρίζει πίσω, τι δεν θα έδινα θα ερχόταν έστω για λίγο. Ο Θάνατος δεν λύνεται με θάνατο. Γιώργο μου, μου λείπεις και σ αγαπώ πολύ, τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα, χωρίς την αγάπη σου…

Εύχομαι αυτή η δολοφονία να γίνει αφορμή νέοι άνθρωποι που έχουν αρχίσει να γλυκαίνονται από το χρήμα του πόνου, να τραπούν σε φυγή δεν αξίζει για όλο το χρυσάφι του κόσμου να διαλύεις μια οικογένεια να ρημάζεις να σπέρνεις τη θλίψη!

Μιλάω και γράφω συνέχεια για μένα, μιας και δεν γνωρίζω εάν ο Γιωργούκος μου είναι καλύτερα εκεί, δεν ξέρω εάν μετά από εδώ υπάρχει συνέχεια, εύχομαι με όλη μου τη καρδιά να υπάρχει και να είναι καλά εκεί στους ουρανούς, εύχομαι να πετά και να μας βλέπει να μας προστατεύει ενίοτε, να χαίρεται και να καμαρώνει με το γιο μας, αυτό μου απαλύνει τη θλίψη, εμένα η ζωή μου ακρωτηριάστηκε για πάντα, μου έκοψαν την ζωή μου, τη διέλυσαν, τουλάχιστον ας είναι καλά ο Γιώργος μου.

»

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



