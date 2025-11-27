Ανατροπές στις «πιάτσες» των ναρκωτικών στην Πάτρα: «Καλπαζει» η νοθευμένη κοκαΐνη
Ραγδαίες ανακατατάξεις καταγράφονται στη διακίνηση ναρκωτικών στην Πάτρα, με την ηρωίνη να εξαφανίζεται και τη νοθευμένη κοκαΐνη και τα συνθετικά να κερδίζουν ανησυχητικά έδαφος.
Πλέον η παραδοσιακή ιεραρχία στη δημοφιλία των ναρκωτικών αποτελεί παρελθόν. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι η σχεδόν ολοκληρωτική εξαφάνιση της ηρωίνης. Οι αστυνομικοί δυσκολεύονται να εντοπίσουν χρήστες ή εμπόρους της συγκεκριμένης ουσίας, καθώς η ζήτηση έχει σχεδόν μηδενιστεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι νέοι κάτω των 40 ετών, της γυρνούν επιδεικτικά την πλάτη. Η πλήρης απομάκρυνση της ηρωίνης θεωρείται ιστορική αλλαγή, υποδηλώνοντας τη μετατόπιση της κουλτούρας των ναρκωτικών μακριά από τη χρήση ενέσιμων, που κυριάρχησε τις προηγούμενες δεκαετίες.
ΑΝΟΔΟΣ ΚΟΚΑΪΝΗΣ 80%
Το κενό της ηρωίνης, ωστόσο, καλύφθηκε άμεσα και επικίνδυνα. Η κοκαΐνη έχει σκαρφαλώσει στη 2η θέση προτίμησης πίσω από την κάνναβη, καταγράφοντας αύξηση στη διάθεση της τάξης του 80% σε σχέση με μία τριετία πριν. Η αιτία δεν είναι η ευμάρεια, αλλά η εκτεταμένη νοθεία. Η «λευκή κυρία» έχει γίνει προσιτή επειδή η καθαρότητά της είναι πλέον δυσεύρετη και η τιμή έχει πέσει.
Οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ περιγράφουν χαρακτηριστικά περιστατικά όπου παρέες πέντε ατόμων αγοράζουν 0,7 γραμμάρια έναντι 50 ευρώ και τη μοιράζονται, καθιστώντας την ουσία «οικονομικά» προσβάσιμη. Παρόλο που οι χρήστες την θεωρούν πιο «καθαρό» ναρκωτικό, αγνοούν τις επικίνδυνες προσμείξεις που καθιστούν τη χρήση της «ρωσική ρουλέτα». Η μείωση της τιμής είναι δίκοπο μαχαίρι: η νοθεία περιλαμβάνει συχνά τοξικές ουσίες, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο αιφνίδιας υπερδοσολογίας, έναν κίνδυνο που οι νέοι χρήστες δεν υπολογίζουν.
ΝΤΟΠΙΟΙ ΟΙ «ΒΑΡΩΝΟΙ»
Αλλαγή παρατηρείται και στο προφίλ των διακινητών. Οι περαστικοί έμποροι έχουν εκλείψει και τη διακίνηση έχουν αναλάβει σχεδόν αποκλειστικά Πατρινοί. Το δέλεαρ του κέρδους ωθεί τους ντόπιους στο ρίσκο, καθώς η νοθεία μπορεί να διπλασιάσει τα έσοδα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα δύο πρόσφατων συλλήψεων ατόμων με 1 κιλό κοκαΐνης ο καθένας, αξίας 40-50 χιλιάδων ευρώ, ποσό που με τη νόθευση εκτοξεύεται. Η επικράτηση των ντόπιων εμπόρων σημαίνει ότι το κύκλωμα έχει ριζώσει βαθύτερα στους κοινωνικούς ιστούς της Πάτρας, καθιστώντας τον εντοπισμό και την πάταξή του, μια πιο σύνθετη και επίπονη διαδικασία για τις διωκτικές αρχές.
Η ΠΑΓΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ
Τα συνθετικά ναρκωτικά κερδίζουν και αυτά έδαφος, λόγω χαμηλού κόστους και ευκολίας εύρεσης, παρότι οι ντίλερ είναι λιγότεροι καθώς υπάρχει μικρό περιθωρίου κέρδους. Ο κίνδυνος εδώ είναι τεράστιος, καθώς ο χρήστης βαδίζει στα τυφλά όσον αφορά τη χημική σύνθεση. Η Αστυνομία τονίζει πως η αδυναμία ελέγχου της χημικής τους σύνθεσης τα καθιστά ωρολογιακή βόμβα για τη δημόσια υγεία.
Τέλος, η κάνναβη παραμένει σταθερά πρώτη, με αύξηση στις πολύ νεαρές ηλικίες. Η απομυθοποίησή της στα μάτια των εφήβων καθιστά την πώληση εύκολη. Η μάχη κατά των ναρκωτικών, ιδίως όσον αφορά την κάνναβη, ξεκινά πλέον στο σπίτι. Ο ρόλος της οικογένειας και της πρόληψης είναι πιο κρίσιμος από ποτέ, καθώς οι γονείς καλούνται να βάλουν φρένο στα παιδιά τους.
