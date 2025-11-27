Ανατροπές στις «πιάτσες» των ναρκωτικών στην Πάτρα: «Καλπαζει» η νοθευμένη κοκαΐνη

Ραγδαίες είναι οι ανακατατάξεις στον «χάρτη» της διακίνησης ναρκωτικών στην αχαϊκή πρωτεύουσα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από αστυνομικές πηγές. Η άλλοτε «κραταιά» ηρωίνη τείνει να εξαφανιστεί, δίνοντας τη θέση της σε φθηνή, νοθευμένη κοκαΐνη και συνθετικές ουσίες, με τους εμπόρους να είναι τα «παιδιά της διπλανής πόρτας».