Ανατροπή λεωφορείου στη Σερβία, τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Στους τρεις ανέρχονται οι νεκροί και δεκάδες τραυματίες πολλοί εκ των οποίων σοβαρά, σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στη Σερβία που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 17/10/2025.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε έναν δρόμο που συνδέει την πόλη Σρέμσκα Μιτρόβιτσα με το χωριό Γιάρακ, που απέχει 70 χιλιόμετρα από το Βελιγράδι.

Сремска Митровица-Јарак.

Возач 70 година, ухапшен.

Раднички аутобус слетео с пута, преврнуо се.

61 особа повређено, хоспитализовано 8 на интензивној, 20 на хирургији, 11 на ортопедији.

Има и погинулих. Министарство унутрашњих послова је у претходне две године три пута извршило… pic.twitter.com/w8lc5C7XPv — ZICER (@SajtZicer) October 17, 2025



Το διώροφο λεωφορείο «ξέφυγε από τον δρόμο για άγνωστους λόγους και ανατράπηκε» ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών, διευκρινίζοντας ότι ο οδηγός του έχει συλληφθεί.

Στις φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές φαίνεται το λεωφορείο να έχει αναποδογυρίσει, μέσα σε ένα χαντάκι.

❗️🇷🇸 Преврнуо се аутобус пун путника на путу Сремска Митровица – Јарак, има погинулих На путном правцу Сремска Митровица – Јарак, аутобус је из непознатих разлога слетео у канал и преврнуо се на кров. Путници су евакуисани из возила, али још увек није познат број путника. Према… pic.twitter.com/qAC5gY0uhs — Србија чиста и уједињена 🇷🇸🙏☦️ (@KosovoJeSrbija0) October 17, 2025

Τρεις επιβάτες σκοτώθηκαν, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της Σρέμσκα Μιτρόβιτσα, ο Μπράνισλαβ Νεντίμοβιτς, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση RTS. Νωρίτερα, το υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για δύο νεκρούς και περίπου 80 τραυματίες. Ο διευθυντής του τοπικού νοσοκομείου, ο Βόϊσαβ Μίρνιτς, εξήγησε ότι ένας από τους τραυματίες υπέκυψε.

«Από τους 61 ασθενείς που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, οι 39 νοσηλεύονται», είπε ο Μίρνιτς, σημειώνοντας ότι πολλοί είναι «σε σοβαρή κατάσταση».

Το λεωφορείο μετέφερε εργαζομένους ενός εργοστασίου της εταιρείας HealthCare που κατασκευάζει μαξιλάρια και στρώματα από αφρό μνήμης. Η HealthCare είναι θυγατρική μιας κινεζικής εταιρείας.

