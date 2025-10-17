Ανατροπή λεωφορείου στη Σερβία, τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε δρόμο που απέχει 70 χιλιόμετρα από το Βελιγράδι, στη Σερβία.

17 Οκτ. 2025 23:48
Pelop News

Στους τρεις ανέρχονται οι νεκροί  και δεκάδες τραυματίες  πολλοί εκ των οποίων σοβαρά, σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στη Σερβία που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 17/10/2025.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε έναν δρόμο που συνδέει την πόλη Σρέμσκα Μιτρόβιτσα με το χωριό Γιάρακ, που απέχει 70 χιλιόμετρα από το Βελιγράδι.


Το διώροφο λεωφορείο «ξέφυγε από τον δρόμο για άγνωστους λόγους και ανατράπηκε» ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών, διευκρινίζοντας ότι ο οδηγός του έχει συλληφθεί.

Στις φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές φαίνεται το λεωφορείο να έχει αναποδογυρίσει, μέσα σε ένα χαντάκι.

Τρεις επιβάτες σκοτώθηκαν, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της Σρέμσκα Μιτρόβιτσα, ο Μπράνισλαβ Νεντίμοβιτς, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση RTS. Νωρίτερα, το υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για δύο νεκρούς και περίπου 80 τραυματίες. Ο διευθυντής του τοπικού νοσοκομείου, ο Βόϊσαβ Μίρνιτς, εξήγησε ότι ένας από τους τραυματίες υπέκυψε.

«Από τους 61 ασθενείς που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, οι 39 νοσηλεύονται», είπε ο Μίρνιτς, σημειώνοντας ότι πολλοί είναι «σε σοβαρή κατάσταση».

Το λεωφορείο μετέφερε εργαζομένους ενός εργοστασίου της εταιρείας HealthCare που κατασκευάζει μαξιλάρια και στρώματα από αφρό μνήμης. Η HealthCare είναι θυγατρική μιας κινεζικής εταιρείας.
