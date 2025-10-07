Ανατροπή στην υπόθεση Ρούτσι: Η Κωνσταντοπούλου μιλά για «μεγάλη νίκη» και υπόσχεται αποκαλύψεις στις 20:00

Στο Σύνταγμα αναμένονται οι επίσημες δηλώσεις του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι και της συνηγόρου του, Ζωής Κωνσταντοπούλου, μετά την ανάσυρση της ποινικής δικογραφίας που –όπως υποστηρίζεται– «είχε καταχωνιαστεί» στη Λάρισα.

07 Οκτ. 2025 13:26
Pelop News

Το απόγευμα της Τρίτης, στις 20:00 στο Σύνταγμα, αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις του Πάνου Ρούτσι, που συνεχίζει την απεργία πείνας, και της συνηγόρου του Ζωής Κωνσταντοπούλου, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση.

Νωρίτερα, λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εμφανίστηκε μπροστά στους δημοσιογράφους κρατώντας έναν μεγάλο φάκελο εγγράφων, τον οποίο –όπως είπε– αποτελεί την ποινική δικογραφία που ανασύρθηκε μετά τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι.

«Αυτή εδώ η δικογραφία, όλα αυτά τα χαρτιά, είναι η ποινική δικογραφία που ανασύρθηκε μετά από το μεγάλο αγώνα που κάνει ο Πάνος Ρούτσι όλες αυτές τις μέρες και περιλαμβάνει όλα εκείνα που η Εισαγγελία και ο ανακριτής της Λάρισας είχαν καταχωνιάσει και έλεγαν ότι δεν χρειάζεται να διερευνηθούν», δήλωσε η κ. Κωνσταντοπούλου, κάνοντας λόγο για «μεγάλη νίκη».

Η ίδια περιέγραψε τη διαδικασία παραλαβής των εγγράφων ως «σαδιστική», αναφέροντας ότι «τα πήραμε στα χέρια μας στο Αστυνομικό Τμήμα της Λάρισας στις 5:10 τα ξημερώματα». Παράλληλα, κατηγόρησε τις αρχές ότι «προσπαθούν να κρατήσουν τον Πάνο Ρούτσι στο σκοτάδι».

«Ελπίζω μέχρι τις 8 το βράδυ, αυτοί που παίζουν παιχνίδια καθυστερήσεων και προσπαθούν να μειώσουν μια μεγάλη νίκη, να σταματήσουν τις παρεμβάσεις και να αφήσουν την αλήθεια να φανεί», κατέληξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.
