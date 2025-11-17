Ανατροπή στις αγοραπωλησίες ακινήτων: Το ΣτΕ ορίζει ως πραγματικό τίμημα μόνο ό,τι καταγράφεται στις τραπεζικές συναλλαγές

Η πρόσφατη απόφαση 848/2025 του Συμβουλίου της Επικρατείας διαμορφώνει νέο πλαίσιο στον τρόπο ελέγχου των αγοραπωλησιών ακινήτων, καθώς επιβεβαιώνει ότι μοναδικό αποδεκτό τίμημα για τη φορολογική διοίκηση αποτελεί το ποσό που διακινήθηκε μέσω τραπεζικού συστήματος, ανεξάρτητα από το τι αναγράφεται στο συμβόλαιο μεταβίβασης.

Η υπόθεση που εξέτασε το ΣτΕ αφορούσε μεταβίβαση του 2008, στην οποία είχε δηλωθεί τίμημα 383.815,99 ευρώ, ενώ οι τραπεζικές κινήσεις αποκάλυψαν πραγματική πληρωμή 650.000 ευρώ. Κατόπιν της διαπίστωσης αυτής, η ΑΑΔΕ προχώρησε σε αναπροσαρμογή του φόρου μεταβίβασης και επέβαλε πρόστιμο για ανακριβή δήλωση τιμήματος. Η σχετική ενδικοφανής προσφυγή απορρίφθηκε και το Διοικητικό Εφετείο περιόρισε το πρόστιμο στο 25% της αποκρυβείσας αξίας, εφαρμόζοντας το ευμενέστερο μεταγενέστερο καθεστώς.

Με βάση την απόφαση, η αναγραφόμενη αξία στο συμβόλαιο δεν προσφέρει πλέον προστασία όταν οι τραπεζικές συναλλαγές καταδεικνύουν υψηλότερο ποσό. Η φορολογική διοίκηση έχει πλέον τη δυνατότητα να παρακάμπτει το τυπικό τίμημα και να στηρίζεται αποκλειστικά στο τραπεζικό ίχνος.

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη ενισχύσει τους ελέγχους στις μεταβιβάσεις ακινήτων, με χιλιάδες συμβόλαια να βρίσκονται υπό επανεξέταση. Οι διασταυρώσεις στοιχείων και η πρόσβαση σε πλήρη εικόνα των κινήσεων λογαριασμών καθιστούν ευκολότερο τον εντοπισμό διαφορών μεταξύ δηλωμένου και πραγματικού τιμήματος.

Σύμφωνα με τη νομολογία, η πραγματική αξία θεωρείται αυτή που έχει καταγραφεί στις τραπεζικές συναλλαγές, ενώ το συμβόλαιο αντιμετωπίζεται ως συμπληρωματικό στοιχείο. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά τερματίζεται η πρακτική της αναγραφής αντικειμενικών αξιών στα συμβόλαια όταν έχει δοθεί υψηλότερο ποσό εκτός του τραπεζικού συστήματος.

Η αυστηροποίηση των ελέγχων και τα πρόστιμα για συναλλαγές εκτός τραπεζών, τα οποία μπορεί να φτάσουν έως και τις 500.000 ευρώ, περιορίζουν σημαντικά τη δυνατότητα απόκρυψης μέρους του τιμήματος. Η ΑΑΔΕ έχει ήδη διαμορφώσει στοχευμένη στρατηγική ελέγχου για εντοπισμό διαφορών, ενώ οι υπηρεσίες αξιοποιούν σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για τη σύγκριση τραπεζικών δεδομένων με τα συμβολαιογραφικά στοιχεία.

Πηγή: protothema

