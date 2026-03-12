Αναβάλλονται οι εκλογές για την ΟΝΝΕΔ Αχαΐας – Κανονικά στην υπόλοιπη χώρα

Την ίδια στιγμή, κανονικά θα διεξαχθούν οι εκλογικές διαδικασίες σε άλλες περιοχές της χώρας για την ανάδειξη Νομαρχιακών Επιτροπών και Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων της ΟΝΝΕΔ, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή από τις 09:00 έως τις 17:00 στα εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί.

Αναβάλλονται οι εκλογές για την ΟΝΝΕΔ Αχαΐας - Κανονικά στην υπόλοιπη χώρα
12 Μαρ. 2026 20:01
Pelop News

Την αναβολή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη προέδρου της Νομαρχιακής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ στον νομό Αχαΐας ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία, λίγες ημέρες πριν από τις εσωκομματικές διαδικασίες που είχαν προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Μαρτίου. Υποψήφιοι για την προεδρία στην Αχαΐας είναι η Πέννυ Κουσουλού και ο Φίλιππος Παπαγεωργίου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, οι εκλογές για την ανάδειξη προέδρου της Νομαρχιακής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ στην Αχαΐα δεν θα πραγματοποιηθούν στην παρούσα φάση, χωρίς να έχει ακόμη ανακοινωθεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής τους.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη Μεσσηνία, όπου δεν θα διεξαχθεί ψηφοφορία για την προεδρία της Νομαρχιακής Επιτροπής, καθώς αποσύρθηκε η μία από τις δύο υποψηφιότητες. Ως εκ τούτου, πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής ανακηρύσσεται ο Βασίλειος Χαραλαμπόπουλος, σύμφωνα με την εγκύκλιο για τη διαδικασία των αρχαιρεσιών.

