Αναβάθμιση και αντικατάσταση ανελκυστήρα: Πώς να πετύχετε έκπτωση φόρου έως 16.000 ευρώ

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να επωφεληθούν από φορολογική έκπτωση όχι μόνο για ανακαινίσεις των διαμερισμάτων τους, αλλά και για αναβάθμιση ή αντικατάσταση ανελκυστήρα στις πολυκατοικίες.

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Α 1153/2025, η ρύθμιση παρατείνεται και για το 2026, δίνοντας τη δυνατότητα για φορολογική ελάφρυνση έως 16.000€, κατανεμημένη σε πέντε χρόνια (έως 3.200€ ανά έτος). Η δαπάνη πρέπει να εξοφλείται ηλεκτρονικά και να συνοδεύεται από νόμιμα τιμολόγια εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Τι καλύπτει η έκπτωση

Οι δαπάνες που εντάσσονται στο μέτρο περιλαμβάνουν:

Αντικατάσταση μηχανισμών, πινάκων, θυρών, φρέατος ή θαλάμου

Εργασίες συμμόρφωσης στις νέες προδιαγραφές ασφάλειας

Υλικά και εξοπλισμό (μέχρι 25% του τιμολογίου)

Εργασία (το υπόλοιπο 75%)

Η ΠΟΜΙΔΑ τονίζει ότι η ρύθμιση συμφέρει κυρίως φορολογούμενους με μεσαία ή υψηλά εισοδήματα, καθώς η έκπτωση λειτουργεί ως μείωση φόρου και όχι ως επιστροφή χρημάτων.

Διαχείριση σε πολυκατοικίες

Ο διαχειριστής συγκεντρώνει τα τιμολόγια και τις ηλεκτρονικές αποδείξεις και εκδίδει βεβαίωση κατανομής σύμφωνα με τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας. Κάθε ιδιοκτήτης δηλώνει το αναλογούν ποσό στο Ε1, με τη μείωση του φόρου να κατανέμεται ισόποσα σε πέντε έτη.

Υποχρεωτική απογραφή ανελκυστήρων

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η Μεγάλη Απογραφή Ανελκυστήρων μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 30 Νοεμβρίου 2025.

Κάθε ανελκυστήρας πρέπει να διαθέτει μοναδικό αριθμό μητρώου. Η μη δήλωση συνεπάγεται:

Πρόστιμα: 1.000€ για πολυκατοικίες, 2.500€ για μικτά κτίρια, 5.000€ για δημόσια/εμπορικά κτίρια

1.000€ για πολυκατοικίες, 2.500€ για μικτά κτίρια, 5.000€ για δημόσια/εμπορικά κτίρια Πιθανή διακοπή ηλεκτροδότησης από τον ΔΕΔΔΗΕ

Πλήρη ευθύνη του διαχειριστή ή ιδιοκτήτη σε περίπτωση ατυχήματος

Μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου 2025 έχουν δηλωθεί μόνο 80.000 ανελκυστήρες από περίπου 900.000, δηλαδή μόλις το 10% των εγκαταστάσεων. Το υπουργείο Ανάπτυξης δεν θα παρατείνει την προθεσμία πέραν του Νοεμβρίου 2025.

