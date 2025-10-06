Αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας

Το δημοσιονομικό πλεόνασμα ανήλθε σε 1,3% του ΑΕΠ το 2024, με πρωτογενές πλεόνασμα 4,8%.

Αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας
06 Οκτ. 2025 16:43
Pelop News

Ευχάριστα μηνύματα για την ελληνική οικονομία, καθώς ο ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης Rating and Investment Information (R&I) ανακοίνωσε σήμερα την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας για εκδόσεις σε εγχώριο και ξένο νόμισμα σε BBB, αναγνωρίζοντας τη συνεχιζόμενη ισχυρή ανάπτυξη, τη σταθερή δημοσιονομική πορεία, τη βελτίωση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους και την ενίσχυση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση του οίκου, η ελληνική οικονομία έχει ξεπεράσει τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης της ευρωζώνης, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 2,3% το 2024 και με παρόμοιους ρυθμούς το 2025. Ώθηση στην ανάπτυξη δίνουν η ιδιωτική κατανάλωση, η τουριστική δραστηριότητα, οι επενδύσεις που ενισχύονται μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού Recovery and Resilience Facility (RRF) αλλά και οι άμεσες ξένες επενδύσεις.

Ο οίκος R&I σημειώνει επίσης ότι:

Η πολιτική σταθερότητα στηρίζει τις συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις και τη δημοσιονομική εξυγίανση.

Το τραπεζικό σύστημα έχει προσεγγίσει τους μέσους όρους της ευρωζώνης σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPEs), χάρη στις τιτλοποιήσεις με κρατική εγγύηση και την αύξηση καταθέσεων και κεφαλαίων.

Το δημοσιονομικό πλεόνασμα ανήλθε σε 1,3% του ΑΕΠ το 2024, με πρωτογενές πλεόνασμα 4,8%.

Ο λόγος δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο 145,7% έως το τέλος του 2025, με μέση διάρκεια χρέους περίπου 20 έτη και διαθέσιμα που καλύπτουν τρεις ετήσιες χρηματοδοτικές ανάγκες.

Η R&I επισημαίνει ότι οι δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας παραμένουν ανθεκτικές, η ανάπτυξη διατηρήσιμη και η χώρα βρίσκεται σε σταθερή πορεία μείωσης του χρέους.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε αναφορικά με την αναβάθμιση από τον ιαπωνικό οίκο R&I .

“Η αναβάθμιση της Ελλάδας από τον R&I, έναν οίκο με σημαντική επιρροή στις ασιατικές αγορές, ενισχύει τη διεθνή εμβέλεια της ελληνικής πιστοληπτικής αξιοπιστίας.

Είναι ένα ακόμη βήμα σε μια πορεία που βασίζεται στη συνέπεια, στις μεταρρυθμίσεις και στη συλλογική προσπάθεια όλων.

Με σταθερότητα και εμπιστοσύνη, χτίζουμε μια οικονομία που δημιουργεί ευκαιρίες και προοπτικές για κάθε πολίτη”.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:18 Το πρόβλημα υγείας της Ελένης Τσολάκη
17:12 Η μείωση του χρέους φέρνει πρόωρες αποπληρωμές
17:09 Πόση υπομονή ζητάμε ακόμη από τους πολίτες;
17:08 Τέμπη: Εντολή για τοξικολογικές εξετάσεις σε όποια οικογένεια το ζητήσει – Νέα τροπή στην υπόθεση
17:01 Τέμπη: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε τροχαίο με νταλίκα κοντά στις σήραγγες
16:51 Γάζα: Kρίσιμες ώρες για την εκεχειρία
16:50 Ζάκυνθος: 39χρονος πιάστηκε για διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή – Αντιστάθηκε στους αστυνομικούς
16:47 Ολα είναι έτοιμα για τον Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο «Φ. Τσιμιγκάτος»
16:46 Λεμπέσης: «Θα βελτιωνόμαστε από αγώνα σε αγώνα»
16:43 Αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας
16:41 Ψήφισμα στήριξης στον Πάνο Ρούτσι από το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας
16:36 Νέο αίτημα εκταφής από τη Μαρία Καρυστιανού – Εξελίξεις και για τον Πάνο Ρούτσι
16:31 Μπορντό: Η γαλλική πρωτεύουσα του κρασιού
16:30 Τα «τσιμπολογήματα» της Αθηνάς Κακούρης στην «Π»: Το μεγαλείο της συγγνώμης
16:29 Γεραπετρίτης κατά Τσίπρα: Ατελέσφορη και με στοιχεία υποκρισίας η παραίτησή του
16:24 «Επίθεση» του Μικρούτσικου κατά του Μπισμπίκη
16:15 Η παραίτηση Τσίπρα είναι ένα ακόμα βήμα προς την ολική επαναφορά
16:08 Δεν είχε δίπλωμα ο 46χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον άνδρα με το πατίνι
16:06 Που θα δείτε τον αγώνα Ιωάννινα-Λαύριο
16:03 Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση για την ευλογιά στη Θεσσαλία, ζητά η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 6/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ