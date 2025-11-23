Αναβλήθηκε το χειρουργείο του Μάριου στο Τορίνο

Την σχετική ενημέρωση έκανε η μητέρα του στα κοινωνικά δίκτυα με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση

Αναβλήθηκε το χειρουργείο του Μάριου στο Τορίνο
23 Νοέ. 2025 15:50
Παράταση στην αγωνία όλων για τον 18χρονο Μάριο από το Αγρίνιο, καθώς το προγραμματισμένο για σήμερα χειρουργείο δεν θα πραγματοποιηθεί.

Οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να περιμένουν λίγο ακόμη και ως εκ τούτου θα χρειαστεί υπομονή πρωτίστως στους δικούς του ανθρώπους.

Την σχετική ενημέρωση έκανε η μητέρα του στα κοινωνικά δίκτυα τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «πρέπει να πω για άλλη μια φορά για τους γονείς που έχουν παιδιά με σύνδρομο Alagille, να μην φοβούνται. Δεν οδήγησε το σύνδρομο το Μάριο εδώ, όπως συνεχίζουν να αναφέρουν τα site και τα κανάλια: τα ιατρικά λάθη και η ιατρική αμέλεια τον οδήγησαν σε αυτό το σημείο».

Ειδικότερα, τα όσα αναφέρει η μητέρα του Μάριου, Εύη Βέρρη:

Ο Μάριος δεν μπήκε στο χειρουργείο σήμερα γιατί οι γιατροί του έκριναν ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμη. Θα σας ενημερώσω την ημέρα που θα τελειώσει αυτό το δεύτερο χειρουργείο γιατί ξέρουμε το καλοπροαίρετο ενδιαφέρον σας και την αγάπη σας.

Δέχομαι απίστευτα πολλά μηνύματα και τηλέφωνα και σας ευχαριστώ από την καρδιά μου όλους σας αλλά μου είναι πραγματικά δύσκολο να απαντήσω γιατί προσπαθώ να μαζέψω το κουράγιο μου και τις λίγες αντοχές που μου έχουν απομείνει για να στηρίξω τον Μάριο.

Έχω μάθει για παιδιά από τα μηνύματά σας που έζησαν περιπέτεια σαν το Μάριο, αλλά που τα κατάφεραν και άλλα που δεν το έκαναν αυτό το ταξίδι και είναι άγγελοι ψηλά στον ουρανό σήμερα και σας δίνω την υπόσχεση ότι όταν θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια αυτός θα είναι ο σκοπός μου να μην υπάρξει άλλος ένας Μάριος κακοποιημένος από το ιατρικό σύστημα και από το σύστημα γενικά.

Και πρέπει να πω για άλλη μια φορά για τους γονείς που έχουν παιδιά με σύνδρομο Alagille,να μην φοβούνται, δεν οδήγησε το σύνδρομο το Μάριο εδώ, όπως συνεχίζουν να αναφέρουν τα site και τα κανάλια, αλλά τα ιατρικά λάθη και η ιατρική αμέλεια τον οδήγησαν σε αυτό το σημείο.

Στην ζωή όμως για εμάς τους κοινούς θνητούς τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς μάχη, γι’ αυτό να δίνουμε πάντα μάχη για τα παιδιά μας όλοι μαζί για να έχουμε δύναμη.

Να είστε καλά και να λέτε στα παιδιά σας πόσο τα αγαπάτε και να τα αγκαλιάζετε συνέχεια: από την αγάπη δεν πέθανε ποτέ κανείς».

 

