Αναβολές στράτευσης: Καμία αλλαγή για όσους ήδη σπουδάζουν ή διαμένουν στο εξωτερικό

Πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας διευκρινίζουν ότι οι νέες διατάξεις του σχεδίου νόμου «Χάρτης μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή» δεν επηρεάζουν όσους πολίτες ήδη σπουδάζουν ή διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό.

Οι ρυθμίσεις για τον εξορθολογισμό αναβολών και απαλλαγών στράτευσης ισχύουν αποκλειστικά για όσους συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μετά την ψήφιση και δημοσίευση του νόμου. Για όλους τους υπόλοιπους, συμπεριλαμβανομένων φοιτητών και εργαζομένων στην αλλοδαπή, παραμένουν σε ισχύ οι υφιστάμενες διατάξεις, με μεταβατική περίοδο που στην πράξη φτάνει τα 15 έτη.

Στο νέο καθεστώς, για να αναγνωριστεί κάποιος ως μόνιμος κάτοικος εξωτερικού απαιτείται έναρξη διαμονής τουλάχιστον από την ηλικία των 16 ετών, με υποχρέωση επικαιροποίησης του καθεστώτος κάθε τρία χρόνια. Η εξαγορά θητείας μετατίθεται στο 40ό έτος ηλικίας, με κόστος 1.500 ευρώ ανά μήνα (από 810 ευρώ σήμερα), ενώ προβλέπεται πενταετής μεταβατική περίοδος για την αύξηση του ποσού.

Για τους ομογενείς που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, διατηρείται η υποχρέωση τρίμηνης θητείας με δυνατότητα εξάμηνης ετήσιας παραμονής στην Ελλάδα μέχρι την εκπλήρωσή της.

Το υπουργείο υπογραμμίζει ότι οι αλλαγές στοχεύουν στην αντιμετώπιση καταχρήσεων του ισχύοντος πλαισίου, το οποίο επέτρεπε την αποφυγή στράτευσης μέσω συνδυασμού σπουδών και επαγγελματικής δραστηριότητας στο εξωτερικό. Σύμφωνα με στοιχεία, την τελευταία πενταετία περίπου 22.000 από τους 36.000 ανυπότακτους προέρχονταν από κατοίκους εξωτερικού, ενώ οι απαλλαγές για λόγους υγείας (κυρίως ψυχικής) έφταναν τις 46.000, οδηγώντας σε ετήσια απώλεια περίπου 16.500 στρατεύσιμων.

Οι πηγές του ΥΠΕΘΑ τονίζουν ότι η εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας αποτελεί συνταγματική υποχρέωση για όλους τους Έλληνες πολίτες, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 6 του Συντάγματος, και ότι το προηγούμενο καθεστώς δημιουργούσε ανισότητες μεταξύ πολιτών που σπούδαζαν στην Ελλάδα και εκείνων στο εξωτερικό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



