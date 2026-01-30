Αναβολή ανοικτών εκδηλώσεων Σαββατοκύριακου 31/1 και 1/2 του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Ποιες εκδηλώσεις θα αναβληθούν.

30 Ιαν. 2026 12:21
Λόγω των προβλέψεων για κακές καιρικές συνθήκες στην περιοχή μας, αναβάλλονται οι προγραμματισμένες για το Σάββατο 31 Ιανουαρίου και την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου ανοικτές εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού στην πλατεία Γεωργίου Α΄.

Συγκεκριμένα αναβάλλονται οι εκδηλώσεις:

-«ΘεατροΚαρναβαλοΞεφαντώματα» από 9 Ερασιτεχνικές Θεατρικές Ομάδες με την συμμετοχή της Δημοτικής Μουσικής και της Φιλαρμονικής της Πολυφωνικής Χορωδίας Πατρών το Σάββατο 31/1 στις 11πμ στην πλατεία Γεωργίου Α΄

In the heatof the Carnival»: Συναυλία από τα Πατρινά Μουσικά Σχήματα Special K, Above Suspicion και Marooned in Blues το Σάββατο 31/1 στις 7μμ στην πλατεία Γεωργίου Α΄

-«Οι Σχολές Χορού παρουσιάζουν…» την Κυριακή 1/2 στις 6μμ στην πλατεία Γεωργίου Α΄.

Κανονικά θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες για κλειστούς χώρους εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού 2026: το 18ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σάτιρας Ερασιτεχνικών Θιάσων «Μώμος ο Πατρεύς» το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στις 7μμ στο κινηματοθέατρο Πάνθεον, τα εγκαίνια της Έκθεσης Μαριονέτας «Ήρωες της Φύσης σε δράση» την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα εκθέσεων (Κ4) του πολυχώρου των Παλαιών Σφαγείων και η δράση του 61ου Παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού «Του Κουτιού τα Παραμύθια» την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου.

Η 3η Καρναβαλούπολη στα Παλαιά Σφαγεία θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στις 11πμ με τις δράσεις της να φιλοξενούνται στις αίθουσες του πολυχώρου σε περίπτωση βροχής. Το παιχνίδι πλοήγησης «C.A.A.P» του 61ου Παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού  θα πραγματοποιηθεί κανονικά το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στις 4μμ και σε περίπτωση μη πραγματοποίησης λόγω κακών καιρικών συνθηκών τα πληρώματα θα ενημερωθούν από την οργανωτική ομάδα του παιχνιδιού.

Η αναβολή των ανοικτών εκδηλώσεων κρίθηκε αναγκαία αφού πρώτο μέλημα και φροντίδα της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας είναι η ασφάλεια των θεατών, των συμμετεχόντων καλλιτεχνών, των τεχνικών και των εργαζόμενων.

Σύντομα θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των τριών εκδηλώσεων που αναβλήθηκαν και τις οποίες θα παρακολουθήσουμε με τις κατάλληλες και ασφαλείς συνθήκες.

