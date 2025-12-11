Αναβολή δύο προγραμματισμένων παρουσιάσεων στο Πολύεδρο

Το Πολύεδρο ενημερώνει ότι αναβάλλονται οι δύο προγραμματισμένες παρουσιάσεις βιβλίων των επόμενων ημερών. Συγκεκριμένα, δεν θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου «Αυτή, το Άτομο Μηδέν» της Γεωργίας Βεληβασάκη, η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, ούτε η παρουσίαση του βιβλίου «Άκρα» του Φώτη Βλαστού, που είχε οριστεί για την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου.

Νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν από τον χώρο μόλις οριστούν.

