Αναβολή δύο προγραμματισμένων παρουσιάσεων στο Πολύεδρο
Το Πολύεδρο ανακοίνωσε την αναβολή δύο βιβλιοπαρουσιάσεων που ήταν προγραμματισμένες για την Πέμπτη 11 και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου.
Το Πολύεδρο ενημερώνει ότι αναβάλλονται οι δύο προγραμματισμένες παρουσιάσεις βιβλίων των επόμενων ημερών. Συγκεκριμένα, δεν θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου «Αυτή, το Άτομο Μηδέν» της Γεωργίας Βεληβασάκη, η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, ούτε η παρουσίαση του βιβλίου «Άκρα» του Φώτη Βλαστού, που είχε οριστεί για την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου.
Νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν από τον χώρο μόλις οριστούν.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News