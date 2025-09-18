Αναβολή στη δίκη του γιου του Σ. Μάλαμα: Το επεισόδιο που τον έφερε αντιμέτωπο με την ΕΛΑΣ

Η δίκη του Γιάννη Μάλαμα, γιου του Σωκράτη Μάλαμα, αναβλήθηκε στο Αυτόφωρο για τον ερχόμενο Απρίλιο λόγω κωλύματος του συνηγόρου υπεράσπισής του.

Ο Γιάννης Μάλαμας αντιμετωπίζει κατηγορίες για βία κατά υπαλλήλων, απλή σωματική βλάβη κατά συρροή, εξύβριση και απειλή επίσης κατά συρροή, αδικήματα που σχετίζονται με περιστατικό τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς, φέρεται να τους εξύβρισε και να κουτούλησε έναν από αυτούς, μετά από έντονη αντιπαράθεση που είχε προηγηθεί με οδηγό ταξί.

