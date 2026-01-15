Αναβολή στο «παρά πέντε» για αμερικανική επίθεση στο Ιράν – Παρέμβαση Τραμπ

Την ύστατη στιγμή φέρεται να ανεστάλη αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, μετά από παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από ισραηλινές πηγές.

Την αναβολή της επίθεσης γνωστοποίησε ο Amir Bohbot, στρατιωτικός αναλυτής του ισραηλινού ειδησεογραφικού ιστότοπου Walla, αναφέροντας ότι η επιχείρηση ακυρώθηκε λίγα λεπτά πριν από την εκτέλεσή της.

Μετά την παρέμβαση Τραμπ, άνοιξε εκ νέου ο εναέριος χώρος του Ιράν, ο οποίος είχε εκκενωθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ αεροπορικά μέσα που φέρονται να είχαν απογειωθεί από την αμερικανική βάση Al Udeid στο Κατάρ έλαβαν εντολή να επιστρέψουν και να παραμείνουν σε κατάσταση ετοιμότητας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Amir Bohbot ανέφερε χαρακτηριστικά: «Φαίνεται ότι ο Τραμπ σταμάτησε χθες βράδυ επίθεση την τελευταία στιγμή».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να ενημέρωσε τους συμβούλους του ότι θα ενέκρινε μόνο ενέργειες που θα επέφεραν αποφασιστικό πλήγμα στο ιρανικό καθεστώς. Αμερικανοί αξιωματούχοι, ωστόσο, φέρονται να προειδοποίησαν ότι δεν μπορούσαν να εγγυηθούν την κατάρρευση του καθεστώτος μετά από ένα πλήγμα, ενώ εξέφρασαν ανησυχίες για την ικανότητα των ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν μια εκτεταμένη ιρανική αντεπίθεση.

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ έχει δηλώσει πως δεν προτίθεται να συμμετάσχει σε επίθεση κατά του Ιράν, ωστόσο βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα για την περίπτωση ιρανικών αντιποίνων.

Από την πλευρά του, το Ιράν έχει διαμηνύσει ότι σε ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση θα απαντήσει πλήττοντας αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, μήνυμα που φέρεται να έχει διαβιβαστεί μέσω του Κατάρ, της Σαουδική Αραβία και της Τουρκία.

Πηγή: OnAlert.gr

