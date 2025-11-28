Ανδρας κάλεσε την Αστυνομία και αυτοπυροβολήθηκε στο Μενίδι

Για την πρόθεση του να βάλει τέλος στη ζωή του ενημέρωσε άνδρας, στο Μενίδι σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Αστυνομία, το πρωί της Παρασκευής 28/11/2025.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρίου Δέδε, βρήκαν νεκρό τον άνδρα ηλικίας περίπου 60 ετών, έχοντας αυτοπυροβοληθεί με καραμπίνα.

Οι αστυνομικοί, οι οποίοι εισήλθαν στην πολυκατοικία, διαπίστωσαν σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsbeast διαπίστωσαν πως η πόρτα από διαμέρισμα του πρώτου ορόφου ήταν ανοιχτή.

Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής.

