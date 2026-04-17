Ανδραβίδα–Κυλλήνη: Δικογραφία για ναρκωτικά, εκρηκτικά και παράνομη οπλοκατοχή

Σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος ημεδαπού άνδρα για σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων πραγματοποιήθηκε από τις αστυνομικές αρχές στην Ηλεία, μετά από εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση.

Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, παράνομη οπλοκατοχή, κατοχή εκρηκτικών υλών, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί βεγγαλικών.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. μετά από καταγγελία

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε στις 16 Απριλίου 2026 το βράδυ, σε περιοχή του Δήμου Ανδραβίδας–Κυλλήνης, έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία και αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, με τη συνδρομή δυνάμεων της ΟΠΔΙ και του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, προχώρησαν σε έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου.

Οι κατασχέσεις

Κατά την έρευνα στο υπνοδωμάτιο του άνδρα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

1.519 γραμμάρια αποξηραμένης κάνναβης

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

2 αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί

17 πυροκροτητές

15 κροτίδες

26 φυσίγγια πυροβόλου όπλου διαφόρων διαμετρημάτων

10 αβολίδοτα φυσίγγια διαμετρήματος 9 mm

Η ποσότητα και το είδος των ευρημάτων κινητοποίησαν άμεσα τις αρχές, ενώ στο σημείο κλήθηκε ειδικό κλιμάκιο πυροτεχνουργών της ΕΛΑΣ από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, προκειμένου να διαχειριστεί με ασφάλεια τους εκρηκτικούς μηχανισμούς και τους πυροκροτητές.

Αναζητείται ο κατηγορούμενος

Ο εμπλεκόμενος άνδρας δεν έχει συλληφθεί ακόμη και αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθεί το εύρος της δραστηριότητάς του και πιθανές διασυνδέσεις με άλλες υποθέσεις.

